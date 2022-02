Pedras nos rins: incidência de casos aumenta 30% no verão

Médico urulogista do viValle explica sintomas e tratamentos

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, calcula-se que um em cada dez pessoas no Brasil sofram de cálculo renal. Casos da doença registram um aumento de 30% no verão, dando alerta para o cuidado e prevenção, principalmente na época mais quente e ensolarada do ano.

O médico urologista do Hospital viValle, Dr. Leonardo Inácio Marcondes Braga, explica que a desidratação ajuda na formação dos cálculos renais, e são mais comuns em pessoas entre 25 e 45 anos de idade.

Cálculo renal

Segundo o médico, nessa época, as pessoas tendem a transpirar mais e, em muitos momentos, acabam esquecendo da hidratação. “A falta adequada de reposição hídrica é um dos principais fatores que influencia no desenvolvimento do cálculo renal, além de uma dieta rica em sal, açúcar e proteína animal”, comenta.

Sintomas

A cólica renal é normalmente uma dor intensa na região lombar de um dos lados, que pode irradiar para o abdômen, explica Dr. Leandro. “Muitas vezes a dor é acompanhada de náuseas, vômitos e sudorese. A presença de febre pode significar que tenha uma infecção associada e sinaliza uma situação mais preocupante. O cálculo renal, conhecido como pedra nos rins, é o acúmulo de cristais existentes e sais ácidos que se juntam na urina”, explica o urologista.

Hidratação na medida certa

O médico esclarece que o ideal é ingerir, no mínimo, dois litros de água ao longo do dia. Quem faz atividade física deve fazer reposição de líquidos durante a atividade. A indicação é tomar cerca de 600 ml de água a cada 40 minutos de exercícios. Porém, nem todo líquido é indicado para prevenir o cálculo.

Segundo Dr. Leonardo, é importante dividir a ingestão ao longo do dia para uma hidratação na medida certa. “Sucos naturais, água e água de coco são opções excelentes, mas chás escuros, bebidas alcoólicas e refrigerantes devem ser evitados”, ressalta.

Hospital viValle

O médico do Hospital viValle explica também que chocolates meio amargos e chás escuros contêm oxalato, um dos principais componentes da formação dos cálculos. Já o álcool, apesar de ter efeito diurético inicial, leva à desidratação e dificulta a eliminação de substâncias que estão ligadas à doença, como as purinas.

“A vida corrida do dia a dia nos leva, algumas vezes, a hábitos ruins que podem ser prejudiciais à saúde. Para evitar as pedras nos rins, reduza o consumo no sal, alimentos embutidos e excesso de proteínas animal. Tenha uma alimentação saudável e pratique atividades físicas. O seu corpo e os seus rins agradecem”, conclui o médico.

6 dicas principais para evitar o problema durante o ano todo:

– Reduza o sal pela metade

– Beba muita água; evite refrigerantes

– Aposte nas frutas cítricas;

– Evite ou modere nas bebidas alcoólicas;

– Cultive bons hábitos. Praticar atividade física pelo menos três vezes por semana é importante para a saúde em geral e previne pedras nos rins

– Fique atento ao que você leva à mesa. Não exagere no consumo de proteínas de origem animal.