ATLÉTICO-MG SUPERA O FLAMENGO NOS PÊNALTIS E CONQUISTA TÍTULO INÉDITO DA SUPERCOPA KIA 2022

Na Arena Pantanal, em Cuiabá, equipes empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar; nos pênaltis, Galo venceu o Mengo por 8 a 7

O Galo é o campeão da Supercopa KIA 2022! Não faltou emoção na Arena Pantanal, em Cuiabá, na tarde deste domingo (20). Atlético-MG e Flamengo empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar, com direito a virada e chances para os dois lados até o minuto final. Da marca da cal, mais emoção: os times cobraram 24 pênaltis e o Galo conquistou o título inédito ao superar o Rubro-Negro por 8 a 7.

O jogo

A decisão da Supercopa KIA 2022 começou intensa na Arena Pantanal. Aos quatro minutos, Keno arriscou de fora da área pela linha de fundo. Gabriel, três minutos depois, tentou pelo Fla. Da entrada da área, o atacante chutou para fora. Aos 17, Gabriel tentou de novo. Após passe de Arrascaeta na área, o camisa 9 completou de carrinho e a zaga evitou o gol. Dois minutos depois, foi a vez do zagueiro Fabrício Bruno tentar pelo Fla, em cabeçada firme à esquerda do gol do Alvinegro.

Flamengo

O Flamengo criou mais uma chance aos 27 minutos. Gabriel recebeu passe de João Gomes e chutou pela linha de fundo. O Galo estava ligado no jogo e, aos 36, Keno assustou com chute da entrada da área por cima do gol. Cinco minutos depois, aos 41, o Atlético abriu o placar. Guilherme Arana chutou e Hugo Souza deu rebote. Nacho Fernández, dentro da área, balançou as redes.

O Flamengo começou o segundo tempo buscando o empate. No primeiro minuto, Willian Arão chutou de longe e assustou o goleiro Everson. O Mengão empatou o jogo aos dez minutos. Bruno Henrique cabeceou e Everson fez excelente defesa, mas no rebote Gabriel estufou as redes do time mineiro. O jogo continuou intenso e o Rubro-Negro conseguiu a virada aos 18 minutos. No contra-ataque, Bruno Henrique recebeu passe em profundidade de Lázaro e chutou com categoria por cima do goleiro.

Atlético-MG

Em desvantagem, o Galo foi para cima do Fla e fez uma ronda na área carioca aos 24 minutos. Savarino chutou forte e Hugo defendeu. O Atlético seguiu fazendo ronda na área e Nacho Fernández arriscou um chute colocado, que passou à direita do gol. O Alvinegro insistiu e conseguiu o empate aos 29 minutos. Hulk dominou a bola na área e chutou forte para estufar as redes do Flamengo, sem chance de defesa para Hugo Souza.

Supercopa KIA 2022

O jogo ficou mais eletrizante nos minutos finais. Aos 38, Jair recebeu passe de Vargas na entrada da área e bateu colocado. Hugo espalmou. O Mengo respondeu aos 41, quando Lázaro recebeu cruzamento de Vitinho e bateu para o gol. Arana e Everson impediram o terceiro.

Com o empate em 2 a 2 durante os 90 minutos, a decisão do título foi para a marca da cal. Atlético-MG e Flamengo cobraram 24 pênaltis e o Galo superou o Fla por 8 a 7, com três defesas do goleiro Everson. Hulk (duas vezes), Nacho Fernández, Ademir, Guilherme Arana, Vargas, Jair e Nathan Silva converteram as cobranças para o time mineiro.

Atlético-MG é o campeão da Supercopa KIA 2022

Supercopa KIA 2022 – Atlético-MG x Flamengo (final) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

