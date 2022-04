Engenharia de Software: curso que habilita atuação profissional com o desenvolvimento de novos programas de computador

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características sobre o curso de Engenharia de Software, que habilita o estudante para projetar, testar e fazer manutenção de softwares, sistemas, jogos, aplicativos e demais plataformas digitais. Os tipos de formação para o curso são: bacharelado e pós-graduação.

O curso

O curso de Engenharia de Software possui duração média de quatro anos (oito semestres) e estágio com duração mínima de 240 horas. De acordo com a página do curso, o aluno tem contato com disciplinas relacionadas à Engenharia e à Matemática e toda a base para projetar e fazer o gerenciamento e a manutenção de softwares.

No início, o foco é maior nas áreas de lógica e algoritmos. Depois, é possível acompanhar cada etapa de produção de um sistema. Nos semestres finais, programação para web, dispositivos móveis e games são os assuntos mais discutidos durante a formação acadêmica.

Sobre mais cursos

Caso você queira visualizar outras áreas de conhecimento, não deixe de conferir os demais cursos no site da Quero Bolsa. Se você tiver outras dúvidas sobre Engenharia de Software, faça sua pergunta na Comunidade Quero.