Paulinho dos Condutores é eleito novo presidente da Câmara Municipal para biênio 2021-2022

Após cerimônia de posse realizada na tarde desta sexta-feira (1º) no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, os vereadores da cidade elegeram, com 11 votos, o vereador Paulinho dos Condutores (PL) como novo presidente da Casa para o biênio 2021-2022.

Câmara Municipal de Jacareí

Votaram pela eleição de Paulinho os vereadores Abner de Madureira (PSDB), Edgard Sasaki (DEM), Juliana da Fênix (PL), Luis Flávio (PT), Maria Amélia (PSDB), Paulinho do Esporte (PSD), Dr. Rodrigo Salomon (PSDB), Roninha (PODEMOS), Sônia Patas da Amizade (PL) e Valmir do Parque Meia Lua (DEM), além do próprio Paulinho dos Condutores.

Os vereadores Hernani Barreto e Rogério Timóteo, ambos do REPUBLICANOS, se abstiveram do voto.

Vereador Paulinho dos Condutores (PL)

HISTÓRICO – Paulo Ferreira da Silva – pertencente ao Partido Liberal (PL) – é paranaense e nasceu no dia 21 de outubro de 1965, em São Sebastião da Amoreira. Atuou como motorista de ônibus urbano em Jacareí e como Diretor-Presidente do Sindicato dos Motoristas. Por 3 anos também foi Diretor da Federação de Transporte do Estado de São Paulo.

Foi eleito pela primeira vez como vereador de Jacareí nas eleições de 2016, com 1928 votos, sendo reeleito nas eleições de 2020 com 1880 votos, sendo o 4ª com maior número de votos da cidade.

O presidente de uma Câmara Municipal é o vereador que será o representante legal nas relações externas da Casa Legislativa, tendo, também, funções administrativas internas, presidindo o Plenário, orientando e dirigindo o processo legislativo, proferindo votos de desempate nas deliberações, promulgando lei, decreto legislativo e resolução, entre outras funções que podem ser conferidas da Lei Orgânica Municipal (LOM).

Mesa – Além presidência, os parlamentares também definiram, para 1º secretário, o vereador Edgard Sasaki (DEM), enquanto para 2º secretário o vereador Rogério Timóteo (REPUBLICANOS). O vereador Dr. Rodrigo Salomon (PSDB) foi eleito como vice-presidente da Casa.

Suplência – Com a definição dos membros da Mesa Diretora, os parlamentares que optarem por solicitar licença da vereança para preenchimento de cargos no Executivo Municipal poderão fazê-lo por meio de ofício à presidência, que deverá ocorrer a partir do dia 4 de janeiro.

Sobre o tema, a Prefeitura Municipal de Jacareí anunciou no dia 26 de novembro de 2020 que a eleita Juliana da Fênix (PL), assim como seu 1º suplente, Rafael Júlio (PL), deverão ser nomeados como secretários, respectivamente, de Assistência Social e Segurança e Defesa do Cidadão. Caso se confirmem as duas nomeações, o 2ª suplente do Partido Liberal, Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis, conhecido como Dudi, será convocado pela Casa Legislativa, a partir do dia 4 de janeiro, para preenchimento da cadeira do partido.

TV Câmara Jacareí

A sessão foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 UHF Digital, 12 da NET e também via internet, pelo site (www.jacarei.sp.leg.br), pelo Facebook nas páginas da Câmara Municipal de Jacareí e TV Câmara Jacareí, e Youtube, no canal da TV Câmara Jacareí.