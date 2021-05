10 dicas para melhorar o desempenho do seu filho nas aulas on-line

A volta das restrições de circulação impostas em vários estados brasileiros por conta da pandemia de Covid-19 retorna também uma rotina mais digital para milhões de brasileiros, em especial as crianças.

Pela primeira vez na história, a pandemia acontece com amplo acesso a meios digitais, o que possibilita a manutenção de serviços essenciais, como a educação e parte do trabalho que pode ser feito no sistema remoto.

De forma geral, é preciso entender como o nosso cérebro funciona quando falamos de atividades on-line. A capacidade de aprendizagem continua a mesma, o que muda é o modo de operação, ou seja, o jeito de executar uma tarefa e, até para isso é preciso mudar alguns hábitos, para manter os mesmos resultados do presencial.

Com ajudo empresário Luciano Galvão, especialista em ginástica para o cérebro da unidade SUPERA – Ginástica para o cérebro em São José dos Campos (SP) – Jardim Satélite, o Método SUPERA preparou 10 dicas para você melhorar sua performance também no digital, confira:

1.Seu cérebro pode chegar mais longe, mesmo no digital

Quando falamos em mudanças de rotina, logo pensamos em queda de performance, o que, nem sempre é verdade. O mais importante é entender que todos nós conseguimos aprender, em maior ou menor grau. Se existe uma dificuldade com recursos digitais, procure identificar o que você não consegue aprender. O aprendizado exige uma série de estratégias que são construídas pelo próprio aprendiz e outras que podem ser construídas com auxílio.

2.Atenção aos pequenos detalhes

A internet é sinônimo de distração? Antes de “sentar” para estudar, pense em

como você acessa as informações – É importante recorrer às suas anotações, títulos assinalados e até materiais pedagógicos. Ao longo do processo procure fazer infográficos, ler em voz alta, fazer resumos e organizar ideias em categorias. Para acionar as ideias, use recursos como palavras-chave, imagens, relacionar o que precisa aprender com o que já sabe e mapas mentais. Seja uma agenda, um planner ou uma folha de sulfite. Estamos falando aqui de disciplina. Planeje seus estudos, relacionando e ordenando o que é necessário – Livros, cadernos, sites, apontamentos, apostilas, tempo necessário. Leia com atenção o conteúdo a ser estudado. Se necessário, dívida o texto em partes. Durante a leitura, faça anotações a lápis ao lado das informações, use cores para destacar as informações, grife o que é importante. Identifique quais são as ideias principais, discriminando-as das acessórias. Ao final da leitura do conteúdo, faça perguntas para si a respeito do conteúdo estudado. Monitore e avalie o seu próprio progresso e vá adaptando as estratégias de mais sucesso.

3.Mantenha uma atitude positiva

Nosso cérebro aprende e se modifica com cada uma de nossas experiências. As tentativas e erros durante este processo de aprendizagem, também vão facilitar a sua vida mais para frente. Quanto mais tentativas e erros, em um processo de aprendizagem, mais fácil o conteúdo será assimilado ao longo do tempo. Errar e acertar fazer parte do processo.

4.Prepare o seu espaço

Escolha um local mais tranquilo e propício ao estudo. Evite ligar o computador minutos antes do início da aula. Você precisa estar inteiro no processo, e esse foco é uma busca constante e começa neste momento. Isso inclui um espaço organizado. A nossa tendência é fugir de tudo aquilo que sai da nossa zona de conforto e sair do curso presencial para o curso on-line sem que essa tenha sido a nossa escolha, foge da nossa zona de conforto. Elimine as distrações através de um check list. evite interrupções, vá ao banheiro antes da aula, mantenha um copo com água próximo a você, desligue o celular, avise que você não quer ser interrompido, feche a porta, assuma que este tempo é um tempo que você precisa dedicar atenção plena aquilo que você está fazendo.

5.Seja pontual

Nosso cérebro precisa o tempo todo entender o que será feito, por isso é importante acionar o modo de desaceleração antes da aula. Você já sabe que terá que dedicar suas próximas horas para a aula, então abstraia de tudo aquilo que está te distraindo para que você possa chegar tranquilo a sua aula. Desta forma você vai aproveitar este momento de forma muito mais efetiva!

6.Aprenda a criar desatenção

Se ainda assim, com todos esses cuidados, as distrações forem muitas, comece a ensinar o seu cérebro a abstrair as distrações. Comece um processo interno para não focar mais em tudo isso, e focar no que está sendo proposto e isso nos podemos fazer treinando diariamente. No começo pode ser difícil, porém, como tudo na vida, à medida que o tempo passa vai ficando cada vez mais fácil. Este é um exercício importantíssimo para que você possa absorver melhor o conteúdo. Além disso, a prática de Ginástica para o cérebro com o SUPERA auxilia diretamente no aumento da concentração e atenção em diferentes faixas etárias.

7.Eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo… será mesmo?

Nós acreditamos que sim, mas isso é uma grande ilusão. O nosso cérebro não consegue dirigir e falar ao celular, prestar atenção na aula e na música e responder alguém que está pedindo alguma informação. O que acontece é que o nosso cérebro muda de uma coisa para outra em fração de segundos e nos dá a impressão de que nós somos multifuncionais, mas não somos e toda vez que você desviar o seu cérebro para outro estímulo, você vai perder conteúdo da sua aula on-line. Então tenha em mente que o seu cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez, ou seja: foco para aprender.

8.Não tenha preguiça e anotar

Você não precisa transcrever tudo, mas é importante no processo de armazenamento de informações pelo cérebro pegar a ideia central e ir anotando, isso fará com que, ao final da aula, você consiga sozinho, relembrar e memorizar tudo que foi passado. Isso te ajuda a manter o foco e memorizar o conteúdo de forma permanente.

9.Anote sua dúvida

Anote sua dúvida para ser tirada no momento oportuno, não fique interrompendo o professor a todo momento ou pensando nisso o tempo todo. Crie desatenção para essa dúvida. Se você ficar pensando no que você não entendeu não conseguirá seguir em frente com a aula de forma geral.

10.Nosso cérebro não consegue manter a atenção por longos períodos

Mentes treinadas conseguem manter a atenção plena por até 30 minutos. Em pessoas não treinadas a tendência é dispersar mais rapidamente. Considerando isso, procure fazer intervalos programados, isso pode ser mais produtivo do que estudar por um longo período.

