Concurso busca arquitetos que irão desenvolver projeto residencial em Curitiba

A segunda edição do pioneiro Weefor Arq, promovido pela Incorporadora Weefor, abre inscrições no dia 27 de abril; objetivo é estimular o modelo participativo e valorizar a figura do arquiteto

Pensando nessas importantes perguntas e dificuldades do segmento, a Incorporadora Weefor, de Curitiba (PR), encontrou uma maneira para abrir espaços, reestruturar processos, e atingir um objetivo bem específico: destacar o valor do arquiteto no desenvolvimento de espaços mais integrativos. Em 2019, a empresa lançou o Weefor Arq, um inusitado concurso destinado a contratação de um projeto arquitetônico para o seu então primeiro empreendimento residencial na capital paranaense. A segunda edição é dedicada a um espaço residencial na Av. Sete de Setembro, próximo à Praça do Japão. As inscrições abrem no dia 27 de abril e vão até 17 de junho, no site weefor.arq.br.

Como cerne de sua atuação, a incorporadora visa questionar certos padrões que dão forma às cidades, desenvolvendo projetos que causem impacto social real e atendam às necessidades das pessoas. É com esse olhar que a comissão julgadora, formada por profissionais renomados selecionados, escolherá um profissional. “O objetivo do concurso é apoiar o desenvolvimento da arquitetura como disciplina fundamental para o desenvolvimento de espaços que promovam experiências mais integrativas do habitar”, explica Maria Eugenia Fornea, sócia-proprietária da Weefor.

Weefor Arq 2022

O modelo participativo é estimulado na seleção através de concurso, colocando o arquiteto no centro do projeto habitacional. “Assim, abre-se maior compreensão para aquilo que será ocupado”, define a sócia da incorporadora. Democratizar e ampliar o pensamento arquitetônico está na base do manifesto do Weefor Arq, destacando tópicos como a preocupação com o entorno do empreendimento, com a mobilidade do espaço e a integração do projeto à cidade.

No Termo de Referência, a WeeFor explica detalhadamente desde o histórico do bairro e do terreno (que abrigava casas construídas nos anos 70), inspirações e expectativas e até o diagnóstico territorial. Entre as diretrizes para desenvolvimento do projeto, estão conceitos como eficiência hídrica, eficiência energética, acessibilidade e bom aproveitamento da configuração do terreno.

Conceitos como uso consciente do espaço urbano, sustentabilidade e interação entre moradores são ideais da incorporadora. “Iremos usar a tecnologia empregada neste projeto a favor de um bairro mais colaborativo e sustentável, que fomente a cultura local e dê novas opções de mobilidade para todos”, explica Maria Eugenia.

Primeira Edição

Em sua primeira edição, o Weefor Arq foi muito celebrado no cenário nacional. Promovido em parceria com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Paraná (AsBEA/PR), o concurso recebeu 204 inscrições de 14 estados brasileiros. “Não queríamos um projeto exclusivo, mas sim uma proposta inclusiva, aberta e menos engessada, que envolvesse o maior número de pessoas possível no processo. Acreditamos que conseguimos dar uma ótima oportunidade para pessoas talentosas que até então não tinham acesso a esse mercado tão fechado”, comenta Maria Eugenia.

A edição de 2019 premiou a dupla Baldomero Navarro Gomes e Beatriz Froes Nachtergaele, da NN Arquitetos Associados, que ficou responsável pelo projeto do edifício Muda WF. O empreendimento, atualmente em construção no bairro Água Verde em Curitiba, ocupa uma área de aproximadamente 5250 m². O Muda WF terá 52 unidades de apartamentos que vão de 53 m² a 112 m². Em 2021, o projeto ganhou destaque no prêmio global Iconic Awards 2021: Innovative Architecture, organizado pelo Conselho Alemão de Design.

As inscrições para o Weefor Arq – 2ª Edição serão lançadas em 27 de abril no site weefor.arq.br. Detalhes sobre o manifesto já estão no site weefor.arq.br.