COOP Drogaria prossegue com série de avaliações na sala de saúde Neocare

Seguindo seu compromisso em promover a saúde, além de reforçar o “C” de consciência, um dos atributos da marca Coop, durante todo o mês de maio, cooperados e clientes poderão realizar série de avaliações na sala de saúde NeoCare da Coop Drogaria Bandeiras, localizada na Av. Dom Pedro II, 217 – Santo André. Algumas são gratuitas e outros testes terão preços diferenciados.

Entre os serviços gratuitos estão avaliações sobre restrição do organismo e corporal simples. A primeira, que será realizada entre os dias 1º e 15 de maio, verifica se o paciente apresenta um quadro de saúde saudável ou se possui uma possível hipersensibilidade preocupante que pode apontar possíveis problemas nutricionais do paciente e sua resposta aos nutrientes.

A avaliação corporal simples acontecerá no período de 16 a 31 de maio e consiste em acompanhar o desequilíbrio da massa corporal em decorrência de uma alimentação inadequada, que pode gerar obesidade ou emagrecimento, além da falta de atividade física, que acarreta perda da massa magra e aumento de tecido gorduroso. Na ocasião, também serão verificadas se as atividades físicas prescritas para ganho de musculatura e redução de gordura estão sendo efetivas.

Durante todo o mês, haverá preços especiais para teste de hormônio da tireóide (TSH) e teste de colesterol. Para agendamento online, acesse o seguinte link: https://bit.ly/NeoCareAgendamento ou mande um WhatsApp pro número (11) 95306-3895.

NeoCare

A sala de atendimento farmacêutico NeoCare é fruto de uma parceria da Coop com o Laboratório Neo Química e com a Ponto Care. Dividido em dois ambientes, o espaço, que acompanha as normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, conta com farmacêuticos capacitados que realizam aplicação de vacinas e operam uma série de serviços. Lá também está centralizada a comercialização de medicamentos de alta complexidade, indicados para tratamentos oncológicos, de infertilidade, emagrecimento e diabetes, por exemplo. A drogaria funciona 24 horas e todos os serviços devem ser agendados previamente.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br