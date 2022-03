Quais os principais métodos para aprender inglês em 2022?

Se você ainda não está procurando pelos principais métodos para aprender inglês em 2022, então só pode ter duas explicações: ou você já sabe falar inglês ou você está muito atrasado para otimizar o seu currículo e avançar na sua carreira. Aliás, não é só na sua carreira: saber falar inglês é, hoje, uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento pessoal, turismo e até para o entretenimento.

No entanto, é possível também que você já tenha testado muitos cursos de inglês antes e não conseguiu resultados. Se esse é o seu caso, saiba que nem todos os cursos são assim, apenas aqueles que têm o mesmo método: se um método não funcionou uma vez com você, provavelmente não vai funcionar em várias outras vezes. No entanto, outros métodos podem (e vão!) funcionar.

Portanto, tudo que você precisa é saber quais são os principais métodos para aprender inglês em 2022. Quer descobrir quais são? Então siga a leitura do artigo abaixo!

Os 3 principais métodos para aprender inglês em 2022

1. Imersão total

Um dos principais métodos para aprender inglês em 2022 é o de imersão total. Nesse método, a pessoa é cercada de inglês em todos os momentos, o que faz com que ela acabe aprendendo o idioma por conviver o tempo todo com ele.

Existem várias formas de usar a imersão total para o aprendizado do inglês, cada uma mais ou menos adequada para determinados contextos. Por exemplo, a imersão total pode ser aplicada em cursos de idiomas — e normalmente é.

Muitos professores só falam em inglês nas salas de aula, os enunciados das questões são em inglês e os alunos devem responder tudo em inglês. Assim, o aluno aprende obrigatoriamente a se comunicar e entender o idioma, já que tudo ao seu redor é assim.

No entanto, a imersão total não precisa ser aplicada obrigatoriamente via curso e sala de aula. É possível, também, usá-la de outras formas. Uma muito popular é o intercâmbio, especialmente intermediado por empresas ou associações focadas nisso.

Um intercâmbio para países como Irlanda, Canadá, EUA e outros ajuda o estudante a se introduzir em um ambiente totalmente dominado pelo inglês (no caso do Canadá, pelo francês também). Assim, poderá aprender bastante pela interação do dia a dia.

No entanto, o intercâmbio não é acessível para tantas pessoas assim. Afinal, o custo de viajar e morar no exterior é muito alto. Dito isso, existem diversas formas de fazer a imersão total mesmo sem o intercâmbio.

Por exemplo, é possível se imergir em filmes, séries, músicas, livros e muito mais gastando nada ou muito pouco. Por exemplo, o custo de um serviço de streaming para ver filmes e séries em inglês ou com legendas é de R$20, talvez R$30.

2. Transferência linguística

Outra maneira de aprender inglês é pelo método da transferência linguística. Esse método científico usa a comparação e o contraste de uma linguagem que o aluno já domina para que ele aprenda o novo idioma.

No caso, é possível aprender inglês através do português, usando as regras do português para comparar e contrastar com as do inglês. Assim, facilita-se o entendimento do conteúdo e é possível fazer com que pessoas que não tenham muita facilidade em aprender o inglês possam se tornar falantes fluentes.

Hoje em dia, a transferência linguística ainda não é muito usada no Brasil, mas vem crescendo cada vez mais e se tornando uma metodologia com resultados muito positivos para os alunos.

3. Método tradicional

Por fim, vale mencionar que o método tradicional, com um professor ensinando o inglês desde as bases do idioma e, assim, ir treinando a construção de frases e de pensamentos em inglês, é uma opção válida para muitas pessoas hoje em dia. Afinal, se é tão popular, é porque muitas pessoas aprendem dessa forma e conseguem usar o idioma no dia a dia sem grandes dificuldades.

O problema do método tradicional é que nem todo mundo consegue aprender dessa forma. Muitas pessoas precisam ver as aplicações práticas das regras para conferi-las, assim como precisam ver a pronúncia para adotá-la e começar a usar mais facilmente.

Já outros, estão tão acostumados com o pensamento em português, que têm dificuldades de entender outra lógica de construção frasal. Assim, existem métodos diferentes para cada pessoa e cada contexto.

Pronto! Agora que você aprendeu os três principais métodos para aprender inglês em 2022, seu próximo passo é pesquisar opções de cursos e aulas que sigam esses métodos e ver qual deles funciona melhor com você. Assim, você conseguirá finalmente aprender inglês e usá-lo no seu dia a dia sem problemas. Isso trará mais opções para o seu futuro profissional, mas também para suas viagens de turismo e muito mais.

Foto de Nothing Ahead no Pexels