Como utilizar vídeos como recurso didático no ensino dentro da sala de aula?

O uso de vídeos no ensino dentro da sala de aula é cada vez mais comum, acompanhando as mudanças e o desenvolvimento da tecnologia que hoje em ida é extremamente acelerado.

Com muitas mídias disponíveis, sendo elas dos mais diferentes tipos, nada mais comum do que esse formato começar a fazer parte do ensino escolar.

Entretanto, é importante saber como fazer uso desses vídeos para ensino dentro da sala de aula da forma certa, evitando que as ferramentas não sirvam ao seu propósito.

Portanto, neste conteúdo vamos falar tudo sobre como você pode utilizar vídeos como um importante recurso didático de ensino dentro da sala de aula.

O uso de vídeos como recurso didático

O vídeo é um recurso didático de extrema importância, em partes, por conta das enormes possibilidades pedagógicas que ele traz.

Apesar disso, é essencial que o educador saiba como fazer uso dele para que o mesmo possa enriquecer o ensino dentro da sala de aula, não sendo apenas algo para preencher o tempo.

Muitos educadores ainda podem resistir ao uso da tecnologia em sala, como é o caso dos vídeos, mas eles devem saber que essa inovação tecnológica é vantajosa para ele e para seus alunos, sendo uma ferramenta que não visa substituir o professor.

Pelo contrário, a aplicação dos vídeos, assim como o uso da lousa interativa digital, funcionam como uma espécie de complemento que vai ajudar na didática dos educadores.

Tudo isso ajuda a deixar claro, portanto, como o uso dos vídeos como recurso didático no ensino dentro da sala de aula pode fazer a diferença.

Algumas dicas de como isso pode ser feito na prática são:

Busque por vídeos com conteúdos que sejam próximos ao aluno: o uso dos vídeos como recursos didáticos servem para ilustrar e demonstrar de maneira prática os temas que são propostos pelo professor em sala de aula. Portanto, filmes e documentários a respeito do tema que está sendo estudado é uma ótima maneira de ajudar os alunos a assimilarem melhor o assunto. Uma outra opção é mostrar vídeos que mostrem realidades que sejam mais distantes daquelas vivenciadas pelos alunos, expandindo seus horizontes, como vídeos sobre outras culturas

Vídeos que tenham temáticas sobre o ensino: na verdade, os dois tipos de vídeos que podem ser usados na sala de aula como recursos didáticos são aqueles que apresentam os temas de uma maneira mais direta e que foram produzidos para uso no contexto do ensino educacional, ajudando a informar sobre temas mais específicos, como documentários sobre a 2ª guerra. Já há outros vídeos que não mostram o tema de modo direito, mas sim indireto. Eles possuem uma maior sofisticação e permitem que discussões possam ser realizadas em sala de aula sobre o tema

Cuidados a tomar com o uso de vídeos em sala de aula

Se não for utilizado adequadamente, os vídeos podem deixar de ser um ótimo recurso didático e se tornar um problema.

É o caso daquele vídeo que serve como “tapa buraco”, usado quando o professor faltou à aula. Ele até pode ser utilizado vez ou outra em situações emergenciais, mas não pode ser uma prática da escola.

O vídeo enrolação é muito usado como uma maneira do educador não dar a sua aula, não tendo muito contexto com a matéria que está sendo usada.

Por fim, há aqueles educadores que começam a usar os vídeos e empolgam-se com esse recurso, deixando de aplicar outros em sala, o que também é um problema.

Conclusão

Como você pode ver aqui, o uso de vídeos para o ensino dentro da sala de aula é um ótimo recurso, mas deve ser utilizado adequadamente para trazer os resultados esperados, como ao compartilhá-los por meio de uma lousa interativa digital.

Neste texto, mostramos como deve ser feita a aplicação destes vídeos, bem como alguns cuidados a se tomar com eles para que não sejam conteúdos vazios ao aluno.

