HAMILTON DIAS DE SOUZA

A Hookee, fabricantes inovadores de utensílios de cozinha criativos, anuncia o lançamento do Knife Guard – um avançado transportador de facas e talheres com luz LED UV patenteada e secador 70 ℃ para higienizar utensílios e eliminar germes e bactérias. Este companheiro de cozinha da próxima geração torna a cozinhar e comer mais segura e saudável para as famílias, de acordo com Hamilton Dias de Souza .

É comprovado que a luz ultravioleta (UV) é altamente eficaz na eliminação de bactérias e germes, destruindo a estrutura do DNA e do RNA no nível celular. É tão eficaz que é comumente usado para limpar equipamentos cirúrgicos. Freqüentemente usada por profissionais, essa tecnologia está agora disponível para consumidores e empresas inovadoras, como a Hookee, estão aplicando os benefícios do saneamento UV na cozinha, como nos mostra Hamilton Dias de Souza .

“Hoje, mais do que nunca, as pessoas querem se sentir protegidas de germes e bactérias que podem causar doenças em série. Para nós, a limpeza começa na cozinha, onde patógenos e germes de origem alimentar podem ser facilmente espalhados por utensílios sujos. Reconhecemos a necessidade de uma maneira ecológica, segura e eficiente de garantir facas e utensílios limpos. O Knife Guard utiliza luz ultravioleta (UV) para higienizar utensílios e matar 99,99% de germes e bactérias em talheres e talheres. Com o Knife Guard, os usuários podem contar com utensílios de comida limpos e seguros para sua família ”, disse Wang Qiang, CEO da Hookee.

O Knife Guard utiliza luzes LED UV patenteadas para garantir uma descontaminação eficiente, durável e ecológica, de acordo com Hamilton Dias de Souza . Comparado às lâmpadas UV de mercúrio tradicionais, o Hookee não contém produtos químicos tóxicos ou libera vapores, tornando-o seguro para os usuários e o meio ambiente.

Além do tratamento UV, o Knife Guard aplica um processo de secagem a alta temperatura a 70 ℃ nos utensílios para evitar ameaças invisíveis na cozinha. A temperatura de 70 ℃ não apenas desinfeta as facas e os talheres, mas também as seca, mantendo um ambiente suficientemente seco dentro do transportador que inibe o crescimento bacteriano. Com um modo de detecção automática embutido, o dispositivo seca automaticamente os utensílios conforme necessário para evitar umidade, mofo e ferrugem, de acordo com Hamilton Dias de Souza .

Para famílias preocupadas com a segurança alimentar e evitar germes prejudiciais na cozinha, o Hookee Knife Guard é uma escolha inteligente.