Batedeiras coloridas com muita história

Conheça um pouco mais sobre a história da icônica batedeira Stand Mixer, da KitchenAid

Está pensando em comprar novos eletrodomésticos? Quem está procurando desconto em batedeiras com certeza já se fascinou com a Stand Mixer, da KitchenAid, o modelo colorido que une design retrô com tecnologia de ponta.

Muito popular em programas e realities de culinária, a batedeira já apareceu até em um documentário. Mas será que realmente vale a pena? Quais os seus diferenciais?

Sonho de consumo de muitos cozinheiros amadores, a KitchenAid une o design de uma bateria caseira à qualidade de um produto profissional. Abaixo, conheça mais sobre sua história e benefícios.

História

Apesar de moderna, a Stand Mixer (popularmente chamada pelo nome da marca, KitchenAid) já tem muita história para contar: em 2019, completou 100 anos de existência. A empresa, aliás, foi a primeira a unir o design bonito com qualidade profissional dentro da cozinha.

Em 1919, o engenheiro americano Herbert Johnson lançou a primeira Stand Mixer, batizada na época de H-5. A ideia surgiu quando Johnson viu um padeiro misturando uma massa de pão com uma colher de ferro pesado. Sua intenção foi buscar uma alternativa àquela tarefa e, ao mesmo tempo, criar um equipamento capaz de reproduzir aquele movimento.

O modelo logo fez com que padeiros e confeiteiros se apaixonassem por ela. Além de bonita e muito funcional, ela foi pioneira na capacidade de bater grandes quantidades e também a primeira batedeira elétrica com movimento planetário, ou seja, em que o batedor gira em uma mesma direção, mas em volta de toda a tigela.

Nome da marca

Curiosamente, o nome KitchenAid surgiu após o lançamento da Stand Mixer, quando uma das primeiras mulheres a testar a batedeira disse “This is the best kitchen aid I’ve ever had” (em tradução livre, “este é o melhor utensílio de cozinha que já tive”, frase que também pode ser entendida como “esta é a melhor ajuda na cozinha que já tive”).

Revolução no design

Na década de 1930, a KitchenAid enfrentava grande concorrência, já que outras fabricantes começaram a copiar o movimento planetário de suas batedeiras. Portanto, a marca começou a investir no design como diferencial de seus produtos. Surge, então, o modelo K em 1936, fruto de uma parceria com o designer Egmond Arens. A base do design é utilizada até hoje na Stand Mixer.

MoMa

O design da K tornou-se icônico não apenas para a marca, mas para o design de produtos em si. O sucesso foi tamanho que a batedeira parou no MoMa, como uma obra de arte.

Sucesso e ampliação da marca

Com o sucesso da Stand Mixer, a KitchenAid viu a oportunidade de ampliar sua marca com o lançamento de itens como cafeteira elétrica e lava-louças portátil, além da batedeira Model G, um modelo mais compacto.

Mais do que apenas batedeiras, a KitchenAid também tem liquidificadores, batedeiras, cafeteira elétrica, lava-louças, chaleiras e muito mais.

Versatilidade

O grande diferencial em funcionalidade é que a Stand Mixer não apenas bate os ingredientes. Ela também tritura, mói e fatia.

Outra grande vantagem da batedeira é ser a única de movimento planetário com 67 pontos de contato, o que garante que todo o conteúdo despejado na tigela seja triturado ou misturado. Ela também oferece 10 opções de velocidade, para que todos os tipos de alimento sejam bem batidos e trabalhados com rapidez.

Opções profissionais

Apesar de já ser uma batedeira bem robusta, a Stand Mixer tem uma linha profissional voltada aos cozinheiros e confeiteiros mais exigentes. A Stand Mixer KitchenAid Profissional conta com uma tigela com capacidade de 7,6L, que também equivale a 2kg de farinha ou 4kg de massa de pão. O modelo é silencioso e vem com pá plana, fouet e gancho.

Além da Stand Mixer Profissional, a KitchenAid conta com a Stand Mixer ProLine, com mecanismo planetário de 72 pontos de contato e tigela inox maior com capacidade de 6,9 litros. Sua potência é de 500w para o modelo em 220v. Além da pá plana, do fouet e do gancho, a ProLine vem também com o protetor de respingos.

Cores

Além do design, o que fascina na Stand Mixer é sua grande disponibilidade de cores. São dezenas de tons e acabamentos disponíveis, o que permite que o comprador escolha o modelo mais adequado à decoração da sua cozinha.