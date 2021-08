Embraer estabelece escritório na Hungria

A Embraer anunciou hoje a abertura de um escritório em Budapeste, capital da Hungria. O objetivo é fomentar a cooperação no país, a qual poderá resultar em novas iniciativas no âmbito de novas parcerias. O escritório também cria um centro administrativo para o desenvolvimento de projetos na Europa Central e do Leste.

Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança

“A Embraer deseja aumentar sua presença na Hungria e expandir nossa rede com expoentes de alta tecnologia húngaros e outras partes interessadas, com o objetivo de estabelecer uma cooperação bem estruturada com algumas das empresas mais qualificadas e inovadoras do país”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança.

Hungria

A iniciativa faz parte da estratégia da Embraer de estabelecer novas parcerias em mercados selecionados. Alguns dos principais aspectos dessa cooperação futura são os esforços de colaboração com novos parceiros, projetos de longo prazo e investimento em tecnologias confiáveis para aplicação em uso civil e militar.



Gáspár Maróth, Comissário do Governo para o Desenvolvimento da Defesa

“Há menos de um ano, começamos a trabalhar juntos para construir as capacidades de transporte e reabastecimento da nossa força aérea. Esperamos expandir esta cooperação com atividades de engenharia e industriais entre a Embraer e o setor de defesa aeroespacial húngaro, que está em franca evolução”, disse Gáspár Maróth, Comissário do Governo para o Desenvolvimento da Defesa.



O escritório empregará funcionários húngaros, administrativos e de engenharia, que trabalharão em estreita colaboração com as equipes da Embraer no Brasil.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.



Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.



A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.