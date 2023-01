Manifestação em São José exige punição imediata de Bolsonaro e golpistas

Protesto reuniu cerca de 500 pessoas e percorreu as principais ruas do centro da cidade

Centrais sindicais, partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais realizaram um ato contra os terroristas que vandalizaram os prédios dos três poderes, em Brasília. A manifestação reuniu cerca de 500 pessoas, no início da noite desta segunda-feira (9), e percorreu as principais ruas do centro de São José dos Campos. A caminhada durou cerca de uma hora.

Mobilizados, trabalhadores, dirigentes sindicais, estudantes, ativistas e populares deram uma resposta em repúdio ao episódio de extremismo golpista que vandalizou os prédios do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, nesse domingo (8).

A passeata começou às 18h em frente ao Sindicato e passou pelas principais avenidas do centro até a Praça Afonso Pena. Os manifestantes também exigiram a punição imediata de todos os envolvidos na organização e no financiamento do ato golpista contra o Estado Democrático de Direito. “Sem anistia” e “golpistas e fascistas não passarão” estavam entre as frases de ordem do movimento.

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos

“Hoje demos uma resposta à altura para as manifestações antidemocráticas que ocorreram em Brasília e em diversas cidades do país, como aqui em São José dos Campos. Para combater a ultradireita, é urgente estar com o povo na rua. Em defesa das liberdades democráticas, exigimos a punição exemplar para todos os golpistas”, afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Weller Gonçalves.

Partidos e entidades que convocaram o ato

PSTU

PT

PC do B

PCB

Rede Sustentabilidade

UP

LS/PSOL

Resistência/PSOL

Revolução Solidária/PSOL

Insurgência/PSOL

CSP-Conlutas

CUT Vale do Paraíba

CTB

Unidos Pra Lutar

FITMetal

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região

Sintect-VP

Sindicato dos Químicos de São José dos Campos

Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí

Sindicato da Alimentação de São José dos Campos e Região

SINSPREV

Movimento Mulheres em Luta

Juventude do PT SJC

Coletivo Muitas

Coletivo Reviravolta na Educação

Rebeldia – Juventude da Revolução Socialista

MUST – Movimento Urbano Sem Teto

Comitê Popular de Luta Jair Stroppa

Bloco Sô Fia da Vida

Admap

UJS

UJC

Batucada da Resistência

Associação de Favelas

Podcast Mesa de Debates

Banhado Resiste

Luta Popular

Luta Socialista/PSOL

Coletivo Feminista Marielle Vive