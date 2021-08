Queijo Minas Artesanal ganha selo postal

Iniciativa dos Correios e do Sebrae valoriza e divulga os queijos produzidos em oito estados do país

O Queijo Minas Artesanal foi uma das oito iguarias que ganharam destaque na coleção de selos especiais “Queijos do Brasil”, lançada pelos Correios em parceria com o Sebrae. A iniciativa é uma forma de valorizar os queijos produzidos artesanalmente e reconhecidos pela sua história e tradição.

Queijos artesanais

“Uma homenagem merecida aos produtores mineiros que se dedicam em fazer um queijo que se destaca pelo sabor e qualidade, e que mesmo diante das dificuldades trabalham muito para consolidar a identidade do Queijo Minas Artesanal no mercado”, justifica o analista da Unidade de Agronegócios do Sebrae Minas, Ricardo Boscaro

Selo postal

Queijo Minas Artesanal

Além do Queijo Minas Artesanal, outros sete queijos tiveram suas imagens destacadas nos selos. São eles: Queijo do Marajó (PA), Queijo Manteiga (RN), Queijo Coalho (PE), Queijo Cabacinha do Araguaia (GO), Queijo Artesanal Paulista (SP), Queijo da Região do Diamante (SC) e Queijo Artesanal Serrano (RS).

“Queijos do Brasil”

Os selos “Queijos do Brasil” tem uma tiragem de 320 mil exemplares e podem ser adquiridos nas agências dos Correios. Para comprar a folha com 16 selos acesse aqui.

Tradição e reconhecimento

Os queijos artesanais se tornaram símbolo da tradição e da cultura de Minas Gerais, que tiveram seu modo de produção reconhecidos como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais (Iepha).

Hoje, a fabricação do queijo à base de leite cru é feita em oito regiões mineiras: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serras de Ibitipoca, Serro e Triângulo

Sebrae Minas

Há alguns anos, o Sebrae Minas tem trabalhado para garantir a qualidade, identidade e origem do Queijo Minas Artesanal. São projetos e ações que fortalecem as regiões produtoras, com a finalidade de alcançar maior competitividade para o segmento.

Imagem de moritz320 por Pixabay