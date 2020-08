Framework cria ferramenta para descomplicar aviação executiva

Plataforma Fly Adam conecta operadoras e clientes de maneira simples e ágil, sem abrir mão da segurança e da exclusividade

A maioria das pessoas acredita que a aviação executiva é só para quem tem muito dinheiro e procura luxo. Não é bem assim. A frota de aeronaves para táxi aéreo cumpre um papel muito importante em um país com dimensões continentais e com poucos voos regulares fora dos grandes centros, como é o caso do Brasil. Muitas empresas e órgãos públicos precisam desse tipo de transporte para levar seus gestores a locais mais distantes de forma ágil e segura.

Neste cenário, a Framework desenvolveu, no início deste ano, uma ferramenta inédita e inovadora que torna o contato entre clientes e operadores mais fácil e ágil. A Fly Adam é uma plataforma em que o cliente pode alugar um avião para qualquer lugar do Brasil e do exterior a partir do próprio computador, sem ter que fazer diversas cotações em empresas diferentes.

O site funciona de forma bem semelhante ao de uma empresa aérea comum ou outras plataformas de viagem: o cliente informa a origem, o destino, os horários, o número de passageiros e as datas de ida e retorno. Na mesma hora, a ferramenta já apresenta todas as opções relevantes para o aluguel, como os tipos de aeronaves disponíveis – que vai influenciar no tempo de voo -, a capacidade de passageiros e o preço do serviço. É só o cliente analisar qual opção melhor se encaixa na sua necessidade e clicar em contratar.

“Pelo processo convencional, o cliente tem que ligar para as empresas procurando qual faz aquele voo e se a aeronave disponível atende às necessidades. A empresa de táxi aéreo demora a dar o retorno, pois precisa fazer todo o cálculo de custo do trajeto, incluindo tripulação e consumo de combustível, para depois retornar o contato com o preço. Caso as condições não agradem, é feito um novo contato com outra empresa e o ciclo recomeça. Ou seja, perde-se muito tempo na fase ainda de orçamento. A ferramenta da Framework, entretanto, faz essa cotação em segundos e com muitas empresas de uma vez”, conta o COO da empresa, André Dib.

Mas a aviação executiva tem suas particularidades. Após a contratação pelo cliente, a equipe da plataforma informa à empresa escolhida sobre o pedido do cliente e acompanha todo o planejamento do voo até o retorno com a confirmação do aluguel. Caso haja algum problema para a confirmação do voo, a equipe da Fly Adam faz a intermediação com outra empresa parceira. “Um processo que levava até cinco dias pode ser feito em cerca 70 minutos, desde a entrada na plataforma até o envio de todas as informações de acordo com o plano de voo”, destaca o executivo.

Tudo é feito sem esquecer o fator mais importante para quem aluga um avião: segurança. É muito difícil um cliente saber se uma empresa é habilitada para táxi aéreo ou está com toda a documentação em dia. Essa é mais uma garantia que a plataforma oferece. “No site desenvolvido pela Framework, todas as operadoras são certificadas pelas autoridades competentes para oferecer o serviço”, diz Dib.

A facilidade da plataforma não fica apenas para o cliente. Ela traz vantagens também para as empresas, como a melhoria na gestão e a redução de custos. “Primeiro, a empresa não gastará tempo calculando o preço de uma rota para um cliente que pode não contratar o serviço. Em segundo lugar, com a marcação de voos on line, ela pode gerenciar melhor a sua frota e remanejar aeronaves para locais com maior demanda”, destaca.

Impactos da pandemia

A crise provocada pela covid-19 afetou a aviação mundial, colocando centenas de milhares de aeronaves comerciais no chão. Mas o momento foi visto como mais uma oportunidade para a Framework, já que existem setores que não podem paralisar as atividades e precisam do transporte aéreo. É o caso da saúde, que necessita ainda mais de transporte ágil para salvar vidas. “Pela plataforma, já é possível a contratação de UTI aérea. Isso é fundamental para transportar pacientes em estado grave – por covid-19 ou outra doença – que estão em lugares com pouca estrutura. Estamos falando de casos em que o transporte aéreo pode fazer diferença entra a vida e a morte de alguém. Neste caso, desburocratizar o processo de contratação é essencial”, informa.

Para outras atividades, o táxi aéreo também se tornou fundamental nos últimos meses, já que muitas cidades do país tiveram redução de voos ou ficaram desabastecidas, principalmente as cidades do interior. “Os voos comerciais foram reduzidos drasticamente e há poucas opções de transporte ágil para locais mais distantes dos grandes centros. A Fly Adam pode ser usada para complementar ou até mesmo substituir esse serviço impactado pela pandemia”, conclui André Dib.