Embraer comemora 53 anos

A Embraer completa 53 anos nessa sexta-feira, 19 de agosto, e para celebrar essa data fizemos uma seleção de 53 imagens das principais aeronaves e da linha de produção.

Criada em 1969, a empresa iniciou as atividades com a produção em série do avião Bandeirante – o mais ambicioso plano brasileiro na área do transporte aéreo até então – e, ao longo de mais de cinco décadas, promoveu o contínuo desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira.

Em dezembro de 1994, a empresa foi privatizada e iniciou um novo ciclo de crescimento, fortalecendo sua presença e competitividade nos mercados de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. Atualmente a Embraer é líder mundial na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e na aviação executiva, o Phenom300 é o mais vendido no segmento de jatos leves por 10 anos consecutivos.

Mais recentemente, a Embraer estabeleceu uma estrutura dedicada para a área de Serviços e Suporte, diversificou as áreas de atuação e ampliou investimentos em negócios disruptivos, o que permite que a companhia tenha hoje soluções tecnológicas para a terra, mar, ar, espaço e ciberespaço.

Referência nacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde sua fundação, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

