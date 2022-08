Prefeitura de São José assina contrato de concessão do aeroporto

A Prefeitura de São José dos Campos assinou, na tarde desta quarta-feira (17), o contrato de concessão do aeroporto Prof. Urbano Stumpf.

Prefeitura de São José dos Campos

O acordo prevê que a Aeroporto de São José dos Campos LTDA administre o espaço por 30 anos com previsão de investimentos de até R$ 130 milhões para o período.

O leilão, realizado em fevereiro deste ano, terminou com ágio de 600% em relação ao valor inicial previsto no edital, marca histórica para disputas semelhantes no Estado de São Paulo.

A vencedora arrematou o aeroporto por R$ 16,15 milhões. O valor inicial previsto no edital era de R$ 2,3 milhões.

Além do valor de outorga, também coube à empresa vencedora o pagamento dos estudos técnicos que embasaram a concessão no valor R$ 3,2 milhões.

Aeroporto de São José dos Campos LTDA

“Queremos iniciar os investimentos a partir de 15 de outubro”, afirmou o diretor da Aeroporto de São José dos Campos LTDA, Carlos Gdalevice Junqueira.

A vencedora arrematou o aeroporto por R$ 16,15 milhões. O valor inicial previsto no edital era de R$ 2,3 milhões – Foto: Claudio Vieira/PMSJC