Ciesp convida indústrias da região de São José dos Campos para a Jornada de Transformação Digital

Novo programa é gratuito e pode aumentar em até 50% a produtividade das indústrias

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) convida empresários e gestores de micro, pequenas e médias indústrias para participarem do lançamento da Jornada de Transformação Digital que acontecerá em São José dos Campos, na próxima quarta (06). O programa, que é inédito e gratuito, oferece consultoria e treinamentos às empresas para que elas consigam modernizar seus processos e aumentar a produtividade em até 50%.

A Jornada é uma iniciativa do Sebrae e Senai, com o apoio do Ciesp. A Fiesp também é co-realizadora do programa. A meta é beneficiar cerca de 40 mil empresas nos próximos quatro anos em todo o estado de São Paulo. O lançamento na região de São José dos Campos será comandado pelo presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que será recebido pelos diretores regionais da entidade: Alexandra Gioso (São José dos Campos), Marilene Leite (Jacareí) e Elder Couto (Taubaté).

“É o maior programa gratuito para apoiar as empresas neste sentido. Participando da jornada, elas alcançarão menor consumo de energia, melhor maturidade digital e maior nível de competitividade, por isso convidamos a todos os empresários e gestores da indústria de toda a região”, afirma Cervone.

Para Alexandra Gioso, diretora regional do Ciesp São José dos Campos, a oportunidade é valiosa para as indústrias da região. “Oferecendo apoio na transformação digital, vamos agregar um valor importante para a cadeia produtiva que já é uma das mais significativas do estado de SP e do Brasil”, disse Alexandra.

Como funciona

A Jornada conta com oito etapas, sendo as duas primeiras executadas por consultores do Sebrae e as demais por consultores do Senai. O trabalho envolve desde um diagnóstico sobre a eficácia nos processos até a adaptação do processo produtivo à indústria 4.0 ou indústria inteligente. Já nas primeiras etapas, que envolvem melhorias na eficiência energética, há impactos positivos para o caixa das empresas.

Um dos principais públicos-alvo da Jornada são as MPEs (Micro e Pequenas Empresas), que representam hoje 82% das 53 mil indústrias do estado de São Paulo. Segundo Cervone, a maioria não teria condições técnicas, nem financeiras de promover melhorias sem o apoio de consultorias, como as que a Jornada proporcionará. Por outro lado, empresas de grande porte também serão beneficiadas indiretamente, visto que a Jornada poderá alcançar seus fornecedores de peças, insumos e matéria-prima, o que se reflete em melhora para toda a cadeia produtiva.

A Jornada foi lançada na capital em maio e agora percorre o estado todo com um roadshow, evento itinerante, para a apresentação do programa aos empresários. Uma unidade móvel customizada ficará na cidade para atender aos empresários interessados. São José dos Campos é a 3ª cidade do estado a receber o roadshow da Jornada, a primeira foi Rio Claro no início deste mês. Acompanhando o roadshow, também haverá unidades móveis do Senai com demonstrações tecnológicas para os visitantes.

JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Quando: quarta, dia 06 de julho de 2022

Horário: 9h

Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos (estrada Doutor Altino Bondesan, 500, São José dos Campos)

Evento gratuito

Inscrições para o evento: jornadadigital.sp.senai.br

Carreta da Jornada: 06/07, das 8h às 19h, no estacionamento do Parque Tecnológico

Ciesp