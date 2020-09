Sindicato dos Engenheiros aprova proposta da Embraer

O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo assinou hoje Acordo Coletivo com a Embraer para a extensão dos benefícios aos engenheiros desligados da companhia no último dia 3 de setembro. O acordo contempla ainda a garantia da manutenção do nível atual de engenheiros da empresa, que é agora da ordem de 3 mil profissionais, até abril de 2021.

Embraer

Dessa forma, o plano de saúde familiar passa a ser válido até junho de 2021. O vale alimentação no valor de R$ 450 também será fornecido pelo mesmo período.

Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo

A aprovação da proposta ocorreu em assembleia virtual organizada pela entidade para apreciação dos benefícios especiais. De acordo com a SEESP, 83% dos votos válidos foram favoráveis a medida.