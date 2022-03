Em parceria com o Banco Bradescard, COOP relança cartão de crédito com a nova marca

Com 16 anos de mercado, o Cartão de Crédito Coop ganha novo visual para acompanhar a modernização da marca, lançada em 2020. Em parceria com o Banco Bradescard, o Cartão Coop continua oferecendo vários benefícios aos seus usuários, além de ficar mais bonito e com um layout atual.

Cartão de Crédito Coop

O Cartão Coop é comercializado com as bandeiras Elo Mais e Visa Gold e pode ser utilizado dentro e fora da Coop, inclusive no comércio eletrônico, contando com app para consulta de saldo, emissão de segunda via de fatura e solicitação de saque, entre outras facilidades.

Além de até 40 dias para efetuar o pagamento da fatura, o Cartão Coop proporciona descontos exclusivos na rede Coop e em diversas lojas no site do Bradescard, 50% de desconto no Cinemark, parcelamento em até 4 vezes sem juros nas aquisições de produtos em todas as lojas de supermercado, 6 vezes sem juros nas compras de medicamentos, 12 vezes sem juros nos setores de eletro, bazar, têxtil e dermocosméticos ou até 24 vezes fixas, com juros acrescidos, nas aquisições de eletro, bazar e têxtil.

“O sucesso do Cartão Coop, com certeza, está nos benefícios oferecidos e também na sua essência de que o cooperado precisa ter o crédito necessário para suas compras e não para endividamento”, destaca Daniel Spirandelli, analista de Produtos Financeiros.

Banco Bradescard

Para adquirir o Cartão Coop, os interessados poderão fazer a sua solicitação de forma digital, acessando https://vendaonline.bradescard.com.br/, ou com os promotores nos supermercados Coop.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br