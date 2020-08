IBM atinge seu maior Volume Quântico até o momento, expandindo o poder computacional de seus computadores quânticos

A IBM anunciou um novo marco em seu road map de computação quântica, alcançando seu maior Volume Quântico até o momento. Combinando uma série de novas técnicas de software e hardware para melhorar o desempenho geral, a IBM aprimorou um de seus mais recentes sistemas de 27 qubits, desenvolvido para um cliente, para atingir um Volume Quântico de 64 unidades. A empresa já disponibilizou um total de 28 computadores quânticos nos últimos quatro anos por meio do IBM Quantum Experience.

Vantagem Quântica

Para alcançar a Vantagem Quântica, o ponto em que certas tarefas de processamento de informações podem ser realizadas de forma mais eficaz ou econômica em um computador quântico em comparação com um computador clássico, são necessários circuitos quânticos aprimorados, que são os blocos de construção das aplicações quânticas. O Volume Quântico mede o comprimento e complexidade dos circuitos: quanto maior o Volume Quântico, maior o potencial para explorar soluções para problemas do mundo real em todas as áreas da indústria, governo e pesquisa.

Computação quântica

Para atingir este marco, a empresa se concentrou em um novo conjunto de técnicas e aprimoramentos que usaram o conhecimento do hardware para executar de forma otimizada os circuitos do Volume Quântico. Esses métodos de hardware são extensíveis e irão aprimorar qualquer circuito quântico em qualquer sistema IBM Quantum, resultando em melhorias nos experimentos e aplicativos que os usuários podem explorar. Essas técnicas estarão disponíveis em lançamentos e atualizações futuras para os serviços do software IBM Cloud e kit de desenvolvimento de software (SDK) de plataforma cross e de código aberto Qiskit .

“Estamos sempre à procura de novas maneiras para estender os limites dos nossos sistemas para que possamos operar circuitos quânticos maiores e mais complexos e alcançar uma Vantagem Quântica mais rapidamente”, diz Jay Gambetta, IBM Fellow e Vice-presidente de IBM Quantum. “A abordagem full-stack da IBM oferece uma maneira inovadora de desenvolver aplicativos, algoritmos e circuitos voltados para o hardware, todos rodando na maior e mais poderosa linha de hardware quântico da indústria.”

O time de IBM Quantum compartilhou detalhes sobre melhorias técnicas feitas ao longo de toda a plataforma para atingir o Volume Quântico de 64, em um comunicado no arXiv .

Principais fatos sobre IBM Quantum

• A IBM atingiu o Volume Quântico de 64 em um sistema de 27 qubits implementado no IBM Q Network;

• 28 sistemas de computação quântica foram implementados na nuvem IBM nos últimos quatro anos, sendo 8 deles com volume quântico de 32;

• O IBM Q Network tem 115 membros entre clientes, governos, startups, parceiros e universidades;

• Existem mais de 250.000 usuários registrados no IBM Quantum Experience;

• Os usuários normalmente executam mais de 1 bilhão de circuitos de hardware por dia em sistemas IBM Quantum na IBM Cloud;

• Pesquisadores já publicaram mais de 250 artigos baseados nos trabalhos com sistemas IBM Quantum.

IBM Quantum

Sobre IBM Quantum

IBM Quantum é uma iniciativa pioneira para construir sistemas quânticos para negócios e aplicativos científicos. Para ver mais informações sobre projetos de computação quântica da IBM, visite http://www.ibm.com/ibmq.

Para visualizar mais informações sobre a IBM Q Network, bem como uma lista completa de todos os parceiros, membros e hubs, visite http://www.research.ibm.com/ibm-q/network.

