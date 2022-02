Sonho da casa própria: como planejar a compra de um imóvel?

Grande parte da população tem o desejo de ter seu próprio imóvel

Ter uma casa própria é o objetivo de muitos brasileiros. Uma pesquisa do grupo QuintoAndar, em parceria com o Datafolha, identificou que 87% da população tem este como o maior sonho. Esse desejo pode ser justificado pela dificuldade em comprar um imóvel nos dias de hoje, já que em 2021 foi registrado o maior aumento no preço dos últimos sete anos. Por isso, é fundamental entender se comprar um apartamento ou uma casa pode ser o melhor caminho, ao invés de alugar. É preciso avaliar a sua condição financeira, o momento econômico do país, entre outros fatores. Para os economistas, esse pode ser um bom momento em relação aos termos e às condições que são mais favoráveis para dar esse passo na sua vida.

No decorrer de sua escolha, você vai se deparar com muitos gastos a serem realizados. Nada irá valer se não tiver um bom planejamento financeiro para que se possa saber exatamente quais são as prioridades, porque todas as decisões vão estar ligadas diretamente ao seu orçamento, até mesmo a escolha de onde você vai morar. Isso porque São Paulo, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú são as cidades mais caras para se comprar um imóvel. O preço irá variar também conforme a estrutura do bairro. Se for um local próximo a metrô, com escolas e hospitais por perto, certamente, o valor será mais alto.

Então, um dos primeiros passos, a longo prazo, é guardar um pouco de dinheiro. Existem diversas opções de investimentos para facilitar. Será fundamental, porque na maioria dos imóveis é necessário pagar 20% do valor total como entrada. Se um imóvel custa R$ 300 mil, você precisará pagar, ao menos, R$ 60 mil. Vale destacar que, quanto maior a sua entrada, menos financiamento irá ter e, consequentemente, menos juros.

Se você tiver crédito para pagar à vista, pode ser uma boa saída. Faça uma análise. Economistas alertam que, se você tem um dinheiro aplicado e rendendo juros mais altos do que o financiamento, optar por pagar a prazo pode ser melhor. Além disso, será necessário custear taxas como o ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), custos de cartório, análise jurídica, etc. Por isso, uma outra ótima opção é solicitar um crédito habitacional para a compra.

Independentemente, é necessário que sua inteligência financeira seja desenvolvida para fazer escolhas sábias, sem comprometer o orçamento. Às vezes, pode ser necessário rever o padrão de vida. Nesses casos, descer um degrau pode ser muito benéfico, e permitir que no futuro suba mais. Alinhando o seu planejamento financeiro com a economia correta, sua decisão será mais assertiva, e a possibilidade dos erros acontecerem será minimizada.

