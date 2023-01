Em alta, celulares corporativos são ferramenta essencial na competitividade de mercado

Usar o celular corporativo pode trazer benefícios à empresa

A opção das empresas por implementar na sua rotina o uso dos celulares corporativos frequentemente esbarra em receios e desconfianças por parte dos gestores. Afinal, vale a pena gastar dinheiro na compra de uma quantidade considerável de smartphones e de um plano de telefonia móvel para os colaboradores? Veremos neste artigo de que forma uma empresa deixa de ser competitiva ao não aderir a tendência dos celulares corporativos.

Aparentemente, despender esta quantia em uma ferramenta que nossos colaboradores já têm pode parecer um penduricalho digno de empresas multinacionais, bilionárias. Ou seja, a caricatura das grandes marcas do mercado. A cúpula da organização e seus celulares corporativos. Mas há muito tempo que isso deixou de ser verdade.

O mundo dos negócios requer cada dia mais concentração e rendimento. Tal nível de eficiência é determinado por uma série de fatores. Um deles diz respeito à disposição de ferramentas ao alcance dos colaboradores, e uma das mais essenciais é o smartphone. É através de um celular corporativo que empresa e funcionário terão plenos acessos aos arquivos e materiais de trabalho, de forma segura e com alto padrão de funcionalidades.

Não se trata apenas de verificar notificações vindas das redes sociais. Os celulares trouxeram ao mundo uma série de aplicabilidades que perpassam desde a comunicação corporativa até o acesso a planilhas e softwares da empresa. Saber aproveitar o uso dessas funcionalidades torna as organizações muito mais competentes e competitivas.

Outro aspecto importante para a utilização dos celulares corporativos é a necessidade das funções fora do ambiente de trabalho. Em alguns setores do mercado, é preciso frequentemente que os colaboradores façam visitas e tarefas. Às vezes, em locais distantes, outras cidades, estados e até mesmo países. Em situações como essas, o smartphone da empresa é quase que uma obrigatoriedade.

O uso destes aparelhos de forma conectada com os gestores rende maior produtividade e otimização do trabalho. Para isso, é necessário utilizar smartphones com potencialidades específicas e maior capacidade de produção. Um Samsung S20, por exemplo, cumpre todos os requisitos necessários que o uso corporativo requer.

Uma vez adquiridos pela empresa, os aparelhos podem ser configurados da forma como os gestores acreditam render mais produtividade. Por exemplo, para um colaborador do setor de vendas, planilhas, aplicativos de mensagem instantânea e as funções de telefonia, como ligação e agenda telefônica, são suficientes. Já um colaborador do setor de finanças necessita de recursos mais avançados, com recursos como e-mail corporativo, aplicativos de gestão contábil, etc.

Um dos principais fatores para que uma empresa decida obter os celulares corporativos é o quesito segurança. Isto porque não são só computadores desktop e notebooks que estão vulneráveis a invasões hackers – celulares pessoais também estão altamente suscetíveis a ataques cibernéticos.

Imagem de Firmbee por Pixabay