98% dos brasileiros utilizam o celular para acessar a internet

Aparelho supera computador e tablet em número de usuários

A cada nova atualização, os celulares ganham novas ferramentas, expandindo sua importância no dia a dia de grande parte da população. Além das funções básicas de realizar ligações e enviar mensagens, os aparelhos celulares têm sido usados como bloco de notas, lembrete, calendário, além de permitirem o acesso à internet, possibilitando a checagem de e-mail ou pesquisa em ferramentas de buscas, como o Google.



No Brasil, é possível perceber uma tendência em relação ao uso dos celulares para o acesso à internet, graças ao aumento da cobertura da rede de dados em diferentes regiões do país. De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com dados de 2018 e publicada em abril de 2020, quase todos os brasileiros que acessam a internet o fazem pelo celular, o que corresponde a 98,1% na população de 10 anos ou mais de idade, em comparação com os 97% que utilizaram o celular para acessar a internet em 2017.



A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra que o número de pessoas que utilizam o celular para acessar a internet ultrapassa a quantidade de pessoas que utilizam outros eletrônicos. Hoje, o aparelho telefônico já está consolidado entre o público, sendo que 79,3% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm um celular para uso pessoal, com ou sem internet. Enquanto isso, outros equipamentos perderam espaço, como o computador, que foi 56,6% para 50,7%, e o tablet, que caiu de 14,3% para 12% de 2017 para 2018.



O número de brasileiros com acesso à internet também aumentou, chegando a 79,1% dos domicílios. Além do aumento na cobertura da rede, a possibilidade de adquirir um aparelho celular tem um grande impacto sobre este número, uma vez que é possível utilizar a internet 3G e 4G, ao invés da promovida por cabeamento.



Entre aqueles que não possuem celular no Brasil, a maioria deles, sendo 28%, afirma que o aparelho telefônico é caro e 16,6% dizem que costumam usar o celular de outra pessoa. Encontrar um bom celular por um preço razoável pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando a venda é realizada por intermédio de grandes lojas. A solução é procurar aparelhos de maneira alternativa, como por meio de sites de venda de aparelhos usados ou por um leilão de celular, onde é possível encontrar aparelhos seminovos e com preço abaixo do mercado.

Foto:Divulgação