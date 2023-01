Jeep® Commander foi o líder absoluto do seu segmento em 2022

Assim como a marca Jeep®, que liderou o segmento SUV nos 12 meses de 2022, o modelo liderou a categoria D-SUV em todos os meses do ano

Sucesso comercial, o SUV vendeu mais de 22 mil unidades em 2022

Modelo foi desenvolvido no Brasil e é produzido Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco

O Jeep® Commander foi o grande destaque entre os D-SUVs do mercado brasileiro em 2022. O modelo, que chegou com o propósito de reinventar o seu segmento, se destaca por elevar o patamar de sofisticação da gama nacional da marca e por ser o primeiro Jeep projetado e desenvolvido no Brasil.

Em seu primeiro ano completo de vendas, o Commander emplacou 22,4 mil unidades em 2022, garantindo uma participação de 35,2% entre os D-SUVs do mercado brasileiro. Melhor que isso, o modelo liderou sua categoria em todos os meses do ano passado. O mesmo feito que conquistou a marca Jeep em 2022, que liderou o segmento SUV, o mais importante do mercado automotivo brasileiro, nos 12 meses do ano. Um feito inédito e para se comemorar, já que é o segmento mais concorrido atualmente.

Ainda em 2022, no mês de outubro, o Commander atingiu a marca de 30 mil unidades produzidas em Goiana. Marca essa conquistada pouco depois de completar um ano entre os D-SUVs no mercado nacional!

Um carro sofisticado e perfeito para o dia a dia, sem perder a vocação off-road Jeep, o Commander oferece aos clientes as opções de motorização turboflex ou diesel e versões 4×2 e 4×4, com toda a força off-road que está no DNA da marca. O espaço é um atributo de destaque no Commander. Afinal, sete lugares representam mais conforto, versatilidade e até o amplo porta-malas, que, inclusive, é um dos maiores da categoria. Outro destaque do Jeep Commander frente aos seus principais concorrentes é o Adventure Intelligence com Alexa-in-vehicle. Ele permite que o usuário se conecte ao seu veículo mesmo estando longe dele pelo app My Uconnect (disponível na Apple Store e Play Store) e pelo site. Já no App, smartwatch e pela Alexa (Amazon), o cliente poderá controlar diversas funções da plataforma como localização e status do veículo à distância, informações sobre o veículo e mapa inteligente, chamada de emergência no caso de algum acidente leve ou problema de saúde, entre muitas outras funções. No caso da Alexa in-vehicle, o cliente pode controlar funções externas diretamente do carro, como por exemplo acender uma luz da sala da sua casa, abrir o portão da garagem ou até mesmo incluir um item em uma lista de compras.

Jeep®

Primeiro Jeep desenvolvido no Brasil, o Commander vem muito bem equipado de série em todas as versões com tecnologias de direção autônoma muito valorizadas por clientes do segmento premium. Traz controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis e park assist. Para completar a melhor experiência a bordo, o Commander traz o sistema de som da marca premium Harman Kardon com 9 alto-falantes, subwoofer e 450 Watts de potência.

Sucesso de vendas e também entre a crítica especializada. O Jeep Commander já conquistou diversas premiações importantes. Entre as mais recentes, uma que mostra toda a força comercial do modelo, o Commander garantiu o Selo de Maior Valor de Revenda – Autos, na categoria “SUV Grande”, da Agência Autoinforme, em parceria com a Textofinal de Comunicação. Outra recente conquista de destaque do modelo foi como “Melhor SUV Médio” no importante Prêmio Mobilidade Estadão, no fim de 2022.

Jeep® Commander