Veja como criar uma boa imagem corporativa

A imagem corporativa de uma empresa é essencial para que ela alcance bons resultados em suas ações. Seja nas questões internas como externas, todas as ações de uma empresa determinam o tipo de imagem que ela tem no mercado como um todo.

É por isso que pensar na imagem da empresa não é algo opcional ou que é destinado apenas a alguns segmentos de mercado.

Ou seja, toda e qualquer empresa que queria alcançar o sucesso precisa pensar em como criar uma imagem atrativa para o público que quer alcançar.

Então, se você é empresário, diretor, gestor ou mesmo faz parte da equipe administrativa de uma empresa detinta vinílica ou de qualquer outro segmento e quer impulsionar a visibilidade da empresa de forma significativa, confira a seguir como construir uma imagem.

Vamos explicar detalhadamente tudo sobre imagem corporativa, quais os elementos essenciais e como implementar na sua empresa de forma eficaz para gerar resultados. Confira!

O que é a imagem corporativa?

Em primeiro lugar, vamos explicar o que é a imagem corporativa de uma empresa, assim você poderá implementar da melhor forma uma imagem adequada.

Ao contrário do que muitos pensam, esse termo não se refere apenas a elementos visuais, mas vai muito além disso.

Ou seja, a imagem corporativa refere-se a como uma empresa é percebida. Ou seja, tudo o que ela representa e significa no mercado.

Por exemplo, digamos que uma empresa de corte a laser metalqueira se tornar grande referência no mercado que atua.

Para isso, ela precisa pensar em estratégias claras que promovam a imagem da sua empresa, seus valores, sua visão, missão, seu propósito, entre outros, e assim fazer o público-alvo enxergá-la como a melhor empresa para realizar o serviço.

E é exatamente isso que representa a imagem corporativa de uma empresa. Em outras palavras, uma identidade corporativa refere-se a toda parte visual e emocional que uma empresa promove na sociedade, ou seja:

Logotipo;

Cores;

Visão;

Missão;

Valores.

Além disso, também tem a ver com o conceito que cria um vínculo emocional com os clientes.

Diferença entre tipos de imagens

De fato, existem diferentes tipos de imagem no meio empresarial, como imagem corporativa, identidade corporativa e marca (ou branding) pessoal.

Uma vez que sabemos o que significa a identidade corporativa de uma empresa, é importante definir outros conceitos para não confundir os termos e assim saber empregar os conceitos em vários contextos na empresa.

A confusão entre esses três tipos de imagem é comum porque os três termos estão relacionados, embora cada um deles se refira a conceitos diferentes. Confira a definição de cada um:

Imagem corporativa

Como vimos, esse é um conceito intangível e abrangente que diz respeito tanto a tudo que uma empresa representa, seus valores, missões, visões, etc.

Identidade corporativa

É um conceito tangível, pois é composta por símbolos (linguagem visual) e sinais (imagem verbal). Entre seus elementos de identidade de marca podemos destacar logotipos, tipografia ou cores, entre outros.

Marca pessoal

Já a marca pessoal é um conceito autoexplicativo que é fácil de diferenciar, mas na prática, muitas pessoas acabam confundindo.

Esse termo diz respeito à fusão das percepções dos outros com seus próprios valores profissionais. Essa essência é o que diferencia cada profissional e o torna competitivo no mercado.

Enquanto a identidade corporativa é uma combinação percebida de imagem corporativa e atitude comercial, a marca pessoal é um conceito semelhante que geralmente causa confusão.

Saber a diferença entre esses termos é o primeiro passo para aprimorar sua marca, seja ela uma fabricante de laço fácil para presente ou uma marca de bolsas artesanais. Engloba todos os tipos de negócios que vendem uma marca, imagem, etc.

Importância de manter a imagem corporativa

Diante de tantas informações e opções disponíveis hoje em dia, os consumidores estão se tornando cada vez mais conscientes sobre o consumo de produtos e mais exigentes na hora de fazerem suas escolhas.

Ou seja, buscam consumir produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente, questões trabalhistas, práticas sustentáveis ​​e muito mais.

Neste cenário, as empresas que fazem prensa cabodevem fortalecer sua imagem corporativa para fidelizar clientes e atrair novos consumidores.Esta comunicação pode ocorrer através de eventos, mensagens, comunicações online, etc.

Assim o consumidor consegue identificar as organizações que atendem aos seus princípios e consumir produtos de forma consciente.

É por isso que é de suma importância pensar e estruturar a imagem da sua empresa juntamente com uma equipe especializada em imagem de marca e assessoria de imprensa, a fim de promover ações estratégicas nesse quesito da forma adequada.

Principais fatores que afetam a imagem corporativa

Se você chegou até aqui lendo com atenção, deve ter compreendido que uma imagem corporativa é construída a partir das ações que uma organização pratica, do que ela acredita, de como ela lida com as críticas, questões ambientais, etc.

Em outras palavras, o posicionamento de uma organização afetará a qualidade da imagem que ela exerce no mercado.

Então, para ajudar você a estruturar e planejar a imagem corporativa da sua empresa de conserto de motores elétricos ou de qualquer outro segmento, vamos entender os principais fatores que interferem na construção de uma imagem corporativa positiva.

Qualidade do produto/serviço

O principal fator de influência na imagem corporativa de uma empresa é a qualidade dos produtos e serviços que ela entrega aos seus clientes e consumidores.

Isso ocorre porque os consumidores percebem uma empresa como boa ou ruim por meio de sua qualidade e experiência de compra.

Então não adianta nada baixar a qualidade do produto para poder vendê-lo mais barato no mercado, pois os clientes irão logo perceber isso e irão comprar de quem entrega maior qualidade, mesmo que seja bem mais caro.

Afinal, quando um cliente deseja comprar um produto, ele procura uma marca que já conhece e confia, pois sabe que a qualidade é superior a outras marcas.

Portanto, é essencial que as empresas forneçam produtos de qualidade que mantenham os clientes comprando delas, e vale tanto para uma empresa que fornece parafuso M3 como para uma empresa de calçados. A qualidade sempre acima de custo/preço.

Atuação no ambiente digital

Antes de comprar um produto ou solicitar um serviço, o consumidor costuma procurar pelas avaliações na internet, e isso é super normal.

Logo, isso significa que os consumidores navegam no site ou rede social de uma empresa para ver como ela funciona e se atende às suas necessidades.

Por isso, é importante que as empresas desenvolvam campanhas para fortalecer sua imagem no meio digital, onde hoje está a maior parte de seus clientes. Até mesmo uma loja de produtos de construção, comoparafusos allen, deve atentar-se a esse quesito.

Ponto de vista político

De fato, tudo é político, por isso os consumidores procuram empresas alinhadas com a sua política.

Além disso, existem determinadas situações em que as empresas têm de se manifestar, o que pode atrair ou afastar clientes, pelo que é necessário compreender cuidadosamente as melhores estratégias para lidar com tais temas, tendo em conta o seu público-alvo final.

É claro que muitas empresas preferem manter sigilo e não se posicionar em relação a nenhuma questão política ou econômica do país, mas lembre-se que a afinidade com determinado grupo pode fazê-lo crescer e prosperar ainda mais.

Portanto, isso significa que, às vezes, se posicionar é a melhor escolha. É por isso que tudo precisa ser bem planejado.

Responsabilidade socioambiental

Outro ponto que tem grande impacto na imagem corporativa é a responsabilidade que a empresa possui para com o meio ambiente.

As empresas que utilizam embalagens recicláveis ​​e biodegradáveis ​​e adotam outras medidas para reduzir os impactos sociais e ambientais são bem recebidas. Por exemplo, a busca por marcas que não testam em animais é um segmento de consumidores que cresce a cada ano.

Dessa forma, é preciso cuidar para desenvolver medidas que não impactem negativamente o meio ambiente e atraiam clientes mais conscientes.

Gestão de negócios

Por fim, outro fator que afeta a imagem de uma empresa é a boa governança corporativa. Ou seja, em como uma empresa administra e o quanto ela é responsável por proporcionar um ambiente de trabalho adequado, que reflita o trabalho dos colaboradores.

Além disso, com uma boa gestão os profissionais tornam-se mais engajados e demonstram sua satisfação com seus clientes. Como resultado, os clientes têm uma impressão positiva da empresa e optam por adquirir os produtos que ela oferece.

Portanto, isso vale tanto para uma empresa que fornece amarrilho, como para uma loja de acessórios femininos.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.