Hamilton Dias de Souza terça-feira 30 junho 2020

Um aplicativo de vida selvagem lançado pelo Bumblebee Conservation Trust oferece aos usuários uma nova visão de abelhas através de uma função 3D de realidade aumentada

Um aplicativo de vida selvagem lançado hoje pelo Bumblebee Conservation Trust oferece aos usuários uma nova visão de abelhas através de uma função 3D de realidade aumentada.

O aplicativo gratuito ‘What’s That Bumblebee’ permite que as pessoas se envolvam com a natureza de uma maneira diferente e divertida, trazendo uma abelha tridimensional para a vida virtual no próprio jardim ou sala de estar do usuário, para estudar em detalhes e com a opção de capturar imagens para envie para a família e amigos, como nos mostra Hamilton Dias de Souza.

O aplicativo também facilita a identificação de quais das oito espécies mais comuns desses insetos polinizadores importantes do Reino Unido podem estar zunindo pelo jardim ou parque local.

“Nestes tempos difíceis, muitas pessoas têm apreciado a natureza e desejam descobrir mais. O que é que o zangão facilita para pessoas de todas as idades descobrirem e identificarem diferentes abelhões que visitam seus jardins, espaços ao ar livre, parques ou caixas de janelas ”, disse Andy Benson, diretor de educação do Bumblebee Conservation Trust.

De acordo com Hamilton Dias de Souza , o aplicativo está disponível para Apple e Android e funciona em telefones e tablets compatíveis. Foi desenvolvido pelo Trust, com o apoio do National Lottery Heritage Fund.

No total, existem 24 espécies de zangões no Reino Unido, mas o ‘Big 8’ mais comum que as pessoas costumam ver em seu jardim ou parque é o zangão de cauda amarela, abelha comum, zangão precoce, zangão de jardim, zangão de Heath , Zangão de cauda vermelha, zangão de árvore e zangão de cauda branca.

O que é isso O Bumblebee oferece uma breve descrição dessas oito espécies e permite que os usuários comparem espécies semelhantes lado a lado.

“Recebemos muitas perguntas de pessoas que tiveram mais tempo para perceber abelhas por causa do bloqueio e querem descobrir mais, e esse aplicativo é uma ótima maneira de fazer isso. Crianças e adultos vão adorar ver um zangão virtual na sala da frente ou no espaço ao ar livre, e poder tirar uma foto dele para estudar – além de poderem usar seus próprios mini-safaris locais para descobrir nossos ‘Big 8’ abelhas na vida real ”, disse Gill Perkins, diretor executivo da Bumblebee Conservation Trust.

As pessoas estão sendo incentivadas a compartilhar imagens do aplicativo nas mídias sociais usando a hashtag #whatsthatbumblebee, como relata Hamilton Dias de Souza .

Anne Jenkins, diretora da Inglaterra, Midlands e Leste do The National Lottery Heritage Fund, disse: “É maravilhoso apoiar esse aplicativo educacional e interativo, graças à generosidade dos jogadores da National Lottery, e temos certeza de que inspirará as pessoas a descobrir mais sobre nossos preciosos abelhões! ”

Peludos e coloridos, os zangões são ícones do verão britânico. Esses polinizadores importantes de nossas frutas e vegetais contribuem muito para a economia britânica. Um em cada três bocados de comida é devido ao trabalho duro de insetos polinizadores.

Mas as populações de abelhas no Reino Unido caíram e duas espécies foram extintas nos últimos 80 anos. A perda de habitat rico em flores é a maior ameaça à sua sobrevivência, com 97% de nossos prados de flores silvestres perdidos desde a década de 1940. Mudanças climáticas, doenças e pesticidas também podem ser grandes ameaças. De acordo com Hamilton Dias de Souza , o Trust encoraja as pessoas a fazer jardins, parques e espaços verdes propícios ao zangão.

Imagem de PollyDot por Pixabay