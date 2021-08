Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G: Sete características que você precisa conhecer

Os novos Galaxy Z levam a tecnologia de smartphones dobráveis a um novo patamar, oferecendo durabilidade e, pela primeira vez em um smartphone do tipo, resistência à água¹ e suporte a caneta S Pen2.

Seja para produtividade, com a grande tela do Galaxy Z Fold3 5G*, ou para estilo, com a customização e praticidade do Galaxy Z Flip3 5G*, ambos são smartphones incríveis para o usuário que aprecia a experiência e a versatilidade que só os dobráveis da Samsung oferecem.

Galaxy Z Fold3 5G*

Confira abaixo detalhes de algumas das principais características do Galaxy Z Fold3 5G e do Galaxy Z Flip3 5G que você precisa conhecer.

FEITOS PARA DURAR

Todos temos receio de derrubar e danificar o smartphone com riscos e trincos. Mas os usuários do Galaxy Z Fold3 e do Galaxy Z Flip3 contam com uma robustez única na categoria, pois a Samsung é responsável por criar os primeiros smartphones dobráveis construídos com o novo Armor Aluminum, o alumínio mais forte já usado em um smartphone Galaxy. Os smartphones também contam com o Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™️, um vidro mais resistente para proteger contra arranhões e quedas acidentais.

DOBRAR E DESDOBRAR SEM SE PREOCUPAR

Os donos do Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G também não precisam se preocupar na hora de dobrar e desdobrar seus smartphones. Graças à tecnologia Sweeper aprimorada, as cerdas dentro da dobradiça agora são mais curtas, ajudando a repelir a poeira e outras partículas, enquanto mantém a durabilidade dos dispositivos e a experiência de uso contínua.

O Z Fold3 e o Z Flip3 também foram submetidos a um extenuante teste de dobra, verificado pelo Bureau Veritas, para resistir 200.000 vezes3 ao movimento de dobrar.

E para completar esse conjunto de proteção, tanto o Galaxy Z Fold3 5G quanto o Galaxy Z Flip3 5G possuem uma nova película protetora feita de PET4 extensível e camadas otimizadas do painel de exibição, resultando em uma tela principal 80% mais durável do que os dispositivos anteriores.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

Além da resistência e durabilidade aprimorada, o Galaxy Z Fold3 5G e o Z Flip3 5G também são os primeiros smartphones dobráveis equipados com resistência à água IPX81.

Desta forma, os usuários do Galaxy Z Fold3 5G e do Galaxy Z Flip3 5G não precisam mais se preocupar com respingos de chuva, por exemplo.

MOBILIDADE E CONTEÚDO DE QUALQUER ÂNGULO

Os smartphones dobráveis da Samsung oferecem experiências únicas graças ao seu design inovador. Introduzida pela primeira vez no Galaxy Z Flip, a revolucionária dobradiça permite que os dispositivos permaneçam no lugar em qualquer ângulo para uma experiência de usuário inovadora com o Modo Flex5.

O Galaxy Z Flip3 5G é perfeito para assistir um vlog ou um filme sem usar as mãos. É só desdobrá-lo parcialmente para utilizar o Modo Flex, que oferece novas maneiras de interagir com o smartphone. A função divide a tela, colocando o vídeo na metade superior, e os controle de programa, como brilho e volume, na metade inferior, deixando o foco do usuário no que realmente importa.

Já com o Z Fold3 5G, usuários também podem dobrá-lo parcialmente e usar o Modo Flex para entrar uma videochamada na tela superior do smartphone, enquanto fazem anotações da reunião na parte inferior.

ESTILO E CUSTOMIZAÇÃO

O Galaxy Z Flip3 5G é perfeito para os usuários que querem um smartphone que transpareça sua personalidade e estilo, tudo isso com um design elegante, compacto, prático e que caiba em qualquer bolso.

Além da escolha de quatro cores da moda – Creme, Verde, Violeta e Preto6 – o Z Flip3 conta ainda com uma série de acessórios modernos e estilosos como capas com anel e alças7, que tornam ainda mais fácil segurar e dobrar o smartphone, tornando-o o dispositivo ideal para a autoexpressão.

PRODUTIVIDADE

A tela ininterrupta Infinity Flex de 7,6 polegadas8 do Galaxy Z Fold 3 5G permite uma experiência mais envolvente e imersiva, graças à nova tecnologia de câmera abaixo da tela.

Desta forma, especialmente para fins de produtividade, ao desdobrar o Z Fold3 5G, o usuário tem acesso a uma tela grande o bastante para fazer anotações confortavelmente, mas ainda com a possibilidade de dobrá-lo e guardá-lo no bolso com mais praticidade que um tablet comum.

E com o recurso Multijanela9 atualizado do Z Fold3 5G, você pode criar uma lista de compras ao mesmo tempo em que verifica a sua agenda. Tudo isso é feito com suavidade graças à tela ininterrupta com a taxa de atualização adaptativa Super Smooth 120 Hz do Z Fold3.

E tudo isso pode ser feito em conjunto com a S Pen2 – o Galaxy Z Fold3 5G é o primeiro smartphone dobrável do mercado compatível com a caneta.

CÂMERAS, CÂMERAS E CÂMERAS

Os usuários do a linha Z ainda contam com câmeras premium para qualquer tipo de foto. Além do sensor abaixo da tela de 4 MP, os usuários do Galaxy Z Fold3 5G contam também com um trio de câmeras de alta qualidade na traseira do celular – um sensor Ultra Wide10 de 12 MP, um sensor Grande Angular de 12 MP e um sensor Telefoto de 12 MP.

Galaxy Z Flip3 5G

Já os donos do Z Flip3 têm acesso a uma câmera de selfie com sensor de 10 MP e uma dupla de câmeras na parte traseira – um sensor Ultra Wide10 de 12 MP e um sensor Grande Angular de 12 MP. E as câmeras traseiras do Z Flip3 podem ser usadas com o smartphone dobrado para tirar selfies observando o enquadramento da imagem na tela externa do dispositivo.

A disponibilidade do Galaxy Z Fold3 e do Galaxy Z Flip3 no mercado brasileiro será comunicada em breve.

Para obter mais informações sobre o Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 visite www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/

* Requer conexão de rede 5G ideal de latência ultrarrápida e ultrabaixa, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

1 IPX8 é baseado em condições de teste para submersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos. Não recomendado para uso na praia ou piscina. Não é resistente à poeira.

2 A S Pen é vendida separadamente. Apenas a tela principal do Z Fold3 possui o recurso S Pen. Compatível apenas com S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Todas as outras S Pen ou canetas stylus não projetadas para Z Fold3 (incluindo aquelas de outros fabricantes) podem danificar a tela.

3 Esses resultados foram comprovados pelo Bureau Veritas, líder mundial em serviços de teste, inspeção e certificação.

4 Tereftalato de polietileno

5 O Flex mode é compatível com ângulos entre 75° e 115°. Para sua conveniência, pode ser difícil manter o Modo Flex enquanto se move devido a tremores ou outros movimentos. Recomenda-se manter o telefone parado enquanto estiver no Modo Flex.

6 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o pais ou a operadora.

7 Produtos vendidos separadamente. 8 Medido diagonalmente, o tamanho da Tela Principal do Z Fold3 é 7,6 polegadas no retângulo completo e 7,4 polegadas quando considerado os cantos arredondados; a área visível real é menor devido aos cantos arredondados. É possível notar um vinco no centro da tela principal. Isso é uma característica natural do smartphone.

9 O recurso Multijanela funciona com aplicativos selecionados; aplicativos compatíveis estão aumentando por meio de desenvolvedores de terceiros.

10 A Câmera ultra-wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

