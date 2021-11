COMO SABER QUAL É O SEU NÚMERO DE CELULAR NO CHIP OI?

Quando a gente compra um chip novo geralmente demora um tempo para guardarmos o número.

Se coloque na situação. Você acabou de comprar um chip da Oi, tirou ele da embalagem, colocou no SIM do seu celular e descartou ou não sabe onde colocou a embalagem do produto.

Caso não tenha comprado numa loja física, não vai ter um contrato onde deveria constar o número do seu chip. O que fazer então?

Fique tranquilo, este artigo pretende te mostrar todas as formas para descobrir o seu número de celular OI.

Caso você queira saber como recuperar um número em outras operadoras ou queira saber mais sobre o assunto, clique neste link e acesse um artigo completo sobre o passo a passo.

Você pode descobrir seu número no próprio aparelho

Se você tem um IPhone com o sistema operacional IOS. Você deve fazer o seguinte:

Destrave a tela de início;

Procure a opção “Ajustes”;

Encontre o ícone “Telefone”;

Clique nele e no segundo bloco de ícones – se o seu iPhone estiver atualizado para o IOS 15.1 – vai aparecer a frase “Meu Número”.

Pronto seu número aparece ali com DDD e tudo!

Por outro lado, se você usa um celular com o sistema operacional Android vai precisar fazer o seguinte:

Destrave o aparelho;

Entre no ícone “Configurações”;

Procure uma dessas opções – que podem variar de acordo com a marca do seu aparelho –, “Status”, “Informações”, ou “Informações sobre o telefone”;

Selecione. Uma janela se abrirá. Ali você vai encontrar o número do seu celular.

Descubra seu número ligando para um 0800 aleatório

Se por acaso a informação não apareceu na dica anterior – o que pode acontecer dependendo da marca do seu aparelho –, não se desespere!

Ligue para o número 0800 643 0424 e um robô vai dizer o seguinte: “O número chamador é…” e ditar o seu número, inclusive DDD. Mas preste muita atenção, pois pode ser difícil entender o que ele fala.

Este 0800 serve para qualquer operadora e clientes do Brasil, porém, você deve fazer a ligação do aparelho com chip que esqueceu ou não sabe o número.

Como saber seu número pelo celular?

Outra maneira simples para obter essa informação é usar o canal de atendimento da Oi, mas ao invés de falar com um robô ou uma pessoa este serviço é conhecido como canal de atendimento interativo.

Nele você digita um curto número antecedido de asterisco e terminando com o jogo da velha e na tela do seu celular vai abrir uma tela com várias opções.

Depois de um curto espaço de tempo aparecerá um menu. Para fazer direitinho, siga os seguintes passos:

Digite o número *880#;

Escolha a opção “Serviços” no menu;

Clique em “Consultar Número”;

A informação será mostrada na tela do aparelho depois de alguns instantes.

Agora, se você é esquecido, é bom anotar essa informação em algum lugar.

Eu sugiro que você crie um cartão na sua lista de contatos com seus dados pessoais, incluindo o número do seu celular.

Fazendo isso, você nunca mais vai passar por isso novamente!