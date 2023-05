Dicas para quem deseja viajar para um país de clima frio

Quem não gosta de viajar? Conhecer lugares novos, passar por aventuras incríveis, ver novas culturas, pessoas, relaxar o corpo e a mente, viajar é tudo de bom e só traz benefícios para qualquer um, não à toa o maior sonho dos brasileiros é realizar uma viagem internacional, cerca de 15,3% das pessoas tem isso como grande meta de vida, já em segundo lugar temos a viagem nacional com 11,5%.

Ou seja, em média, um a cada quatro brasileiros tem como grande objetivo fazer uma viagem, mas qual o destino será o mais indicado? Bom, o mundo é um lugar enorme e existem diversos países e cidades que valem a pena serem conhecidos, o continente europeu inteiro é muito atrativo, assim como uma viagem aos EUA ou até mesmo uma aventura na ásia, Oceania e até mesmo aqui na américa do sul.

No meio de tantas opções aparecem inúmeros países com um clima bem diferente do nosso, afinal, os brasileiros em sua maioria estão acostumados com o calor em grande parte do ano, até mesmo na região sul do país que costuma ser mais fria, as temperaturas dificilmente ficam abaixo do 0 graus, o que no exterior pode ser algo até comum de acontecer.

Independente de qual região do Brasil você for, visitar um país de clima frio traz uma sensação diferente e até mesmo desafiadora para muitos, é claro que ver neve ao vivo é algo inexplicável mas é preciso estar preparado para encarar um frio de congelar os dedos.

Então prepare a suamesa elevatória, faça algumas anotações importantes e use nosso texto como inspiração porque hoje, nós vamos separar algumas dicas essenciais para quem deseja viajar para um país de clima frio, bora conferir como se preparar e combater as temperaturas congelantes? Então vamos lá!

Pesquise sobre seu destino e saiba como é a temperatura por lá na época que está viajando

O primeiro passo para quem quer sair do Brasil e ir para um destino mais frio é fazer uma pesquisa aprofundada referente a esse país, procure conhecer mais sobre ele e coletar todas as informações principalmente durante o período que você está indo visitá-lo.

Enquanto aqui no hemisfério sul o inverno ocorre entre junho e setembro, no norte essa época é distribuída entre dezembro e março, e é claro que existe uma clara diferença nas estações, por tanto, confira a data de viagem e veja como é o clima do país durante aquele período.

Existem alguns locais que mesmo no verão, as temperaturas continuam baixas, já outros acabam esquentando bem em alguns períodos do ano, confira, estude e anote as temperaturas no período que for visitá-lo.

Abasteça muito bem a sua mala e invista em roupas de frio

Com o clima do país já estudado você deve ter uma noção do quão frio aquele país pode ser, certo? Bom como citamos lá no começo, é bem possível se deparar com temperaturas de – 20, – 30 e – 40 dependendo do país que você for visitar, então a preparação aqui é essencial, para isso indicamos que coloque a sua mala em cima da sua mesa inox industrial e comece a separar suas roupas.

Para países com um clima frio mais ameno, como temperaturas de 0 até 10 graus, você pode caprichar nas roupas de frio com agasalhos, moletons, cachecóis, luvas, meias, e todos os aparatos de frio que tiver disponível, já para países ainda mais frios será necessário fazer alguns investimentos.

Uma temperatura abaixo de 0 tende a se enquadrar em um frio extremo algo que não estamos acostumados aqui no Brasil, então é preciso comprar roupas específicas para aquele destino, pesquise na internet ou em lojas que vendem casacos térmicos e que suportem o frio extremo, se preciso, separe um dinheiro para comprar novas vestimentas no próprio país, todo cuidado é pouco, e é melhor se prevenir do que remediar, nunca subestime o frio e vá preparado.

Não se esqueça dos produtos hidratantes para a pele

Um detalhe que muitas pessoas acabam esquecendo mas que é fundamental em países gelados é justamente os cuidados com a pele, é natural que no inverno ela acaba ressecando, criando rachaduras nos lábios e até mesmo ficando com uma aparência esbranquiçada.

Para não ter problema com isso, procure levar vários cremes para o rosto, mãos, pés, corpo e hidratantes labiais, mantenha-se sempre em hidratação constante e procure cuidar de si mesmo.

Outra dica também é beber bastante água, por mais que em um clima frio não dê tanta sede, é crucial se manter sempre hidratado para não sofrer qualquer risco de ter algum prejuízo a sua saúde.

Escolha uma acomodação quentinha

Um ponto que merece destaque são suas escolhas de acomodação, por mais que em uma viagem muitas pessoas gostem bastante de passear e mal ficam dentro dos hóteis, em países mais frios é natural acabar batendo uma preguiça e ficar dentro da hospedagem pode ocorrer de forma mais constante.

Sendo assim, o ideal é optar por uma acomodação quentinha, que suporte a temperatura que você está indo encarar e que tenha todos os recursos para superar o inverno.

É claro que a mesa rústica de madeira pode ser charmosa, assim como o wi-fi, mas verifique se a acomodação tem aquecedor, cobertor suficiente, isolante térmico e até mesmo uma lareira para te manter aquecido.

Confira os passeios disponíveis na estação que está indo

Em países de clima frio, existem diversos passeios diferentes daquele que estamos acostumados, mas para aproveitar ao máximo essa experiência é preciso consultar e confirmar se aquele destino possui alguns passeios diferentes de acordo com a época que está indo.

Muitos podem ir com o sonho de esquiar, mas ao chegar lá o frio não é tanto para nevar, outros podem pensar em curtir algo mais ao ar livre mas o frio é tanto que essa fica uma missão impossível, então veja o roteiro do país, confirme suas atrações e veja o que funciona na época que está indo.

Pesquise bem todos os passeios e saiba o que é possível fazer seja no frio intenso ou até mesmo em um período sem tanto frio assim.

Monte um cronograma de viagem e confira o deslocamento mesmo no frio

Por fim, chegou a hora de montar o seu cronograma de viagens, com todas as dicas anotadas até agora é o momento de se programar, então antes de abrir seus portões basculantes, separe uma planilha ou seu bom caderno e comece o planejamento.

Monte um cronograma completo de viagem, desde as malas e as roupas que serão levadas até mesmo os passeios feitos, a hospedagem e é claro, o deslocamento que será feito mesmo no frio.

Com temperaturas baixas talvez a recomendação seja alugar um carro e mesmo assim, tenha bastante cuidado com a neve, confira todos os detalhes de onde e como ir, o que levar e crie o roteiro perfeito para aproveitar ao máximo essa experiência inesquecível.

O que achou do texto de hoje? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares caso tenha gostado, até a próxima!

Esse artigo foi escrito por Iago Lourenço, criador de conteúdo do Soluções Industriais.

Imagem de wirestock no Freepik