Cidades históricas que preservam o estilo colonial e refletem a cultura brasileira do passado

Algumas cidades fundadas após a chegada dos portugueses ao país mantêm características da época da colonização

Com grandes dimensões territoriais, o Brasil possui muitos atrativos em suas diferentes regiões. De grandes cidades cosmopolitas a pequenos vilarejos, há muitos cenários diferentes por todo o país, o que torna o Brasil um excelente lugar para desbravar essas várias opções de turismo.

As cidades históricas fazem parte de um segmento especial de atrações: elas preservam um pedaço da história do país, através de suas construções, ajudando a contar um pouco de momentos importantes do passado.

Confira aqui uma lista com as cidades históricas brasileiras onde é possível revisitar o passado e conhecer mais da formação do país.

Ouro Preto (Minas Gerais)

Ouro Preto é uma bela cidade histórica em Minas Gerais. Fundada em 1711, a cidade era um importante centro de mineração de ouro no século XVIII, e hoje é reconhecida por suas belas construções coloniais e igrejas barrocas. A cidade tem um forte apelo para os amantes de história e arquitetura, e os visitantes podem fazer passeios a pé para explorar as ruas de paralelepípedos, visitar as igrejas e aprender mais sobre a cidade e o país.

Paraty (Rio de Janeiro)

Paraty é uma cidade costeira, localizada no estado do Rio de Janeiro, que atrai tanto pela sua história quanto pelas suas belezas naturais. Fundada ainda no século XVII, a cidade tem um charme próprio, com suas ruas de paralelepípedos, casas coloniais e portos históricos. Além disso, conta com belas praias e uma paisagem natural deslumbrante. Em Paraty, também é possível aproveitar festivais de música e cultura, que acontecem ao longo do ano.

Salvador (Bahia)

A capital baiana é também uma das cidades mais antigas do Brasil. Fundada em 1549, poucos anos após o descobrimento, Salvador é um centro cultural e histórico. Salvador é conhecida também por sua arquitetura colonial, igrejas barrocas e pelas suas influências culturais africanas. Além disso, o Carnaval de Salvador é um dos maiores carnavais do mundo.

Olinda (Pernambuco)

Olinda é uma cidade histórica, localizada no estado de Pernambuco. Fundada poucos anos após a chegada dos portugueses ao país, em 1537, a cidade é conhecida por sua arquitetura colonial e pela sua herança cultural africana. Olinda é um importante centro cultural e histórico do país, também com muitas igrejas barrocas, ruas de pedra e uma série de festivais culturais ao longo do ano.

Foto: iStock