Viagem solo: benefícios e dicas para aproveitar

O planejamento é a base para uma viagem bem-sucedida

Viajar é sempre bom. No entanto, quando o assunto é ir sozinho, várias pessoas ficam receosas. O que elas não sabem é que viajar solo pode trazer diversos benefícios. Só é preciso estar atento aos detalhes, pesquisar sobre hospedagens com boas localizações, fazer um seguro viagem para cruzeiros e comprar voos com antecedência.

Assim como em qualquer outro tipo de viagem, quando a pessoa vai passear sozinha pelo mundo, é preciso saber planejar e se assegurar de que tudo está devidamente pronto antes de embarcar na aventura. Independentemente se vai para outro país ou para a cidade vizinha, é necessário ter tudo pronto para evitar imprevistos.

O mais importante na hora de viajar sozinho é saber se precaver para garantir a segurança. Além disso, é preciso estar aberto às experiências, já que esse é um momento único e que pode ser muito divertido e especial na vida. Continue a leitura e confira algumas dicas para você que vai fazer sua primeira viagem solo.

Benefícios da viagem solo

Um dos principais benefícios de quem viaja sozinho é a flexibilidade do calendário. Afinal, você não precisa ficar esperando o amigo tirar férias ou conciliar as folgas com a família para fazer sua viagem. Fica muito mais fácil marcar a trip quando é só você.

O segundo benefício é a possibilidade de montar o roteiro como você preferir ou não preparar nada e fazer o que estiver com vontade. Quando viajamos com mais pessoas, é preciso conciliar os desejos de todo mundo, para ninguém ficar chateado por não visitar o lugar que queria.

Para finalizar, viajar sozinho é uma excelente experiência de autoconhecimento. É nesse momento que você irá desfrutar da sua própria companhia, além de ser um desafio pessoal, já que irá precisar se virar por conta própria, fazer amizade e se divertir com você mesmo.

4 dicas para quem vai viajar sozinho

Apesar de ser uma experiência incrível, uma viagem solo deve ser muito bem pensada e planejada, para que nada saia do controle e não haja frustrações depois. Confira algumas dicas que vão tornar esse momento ainda melhor.

1.Planejamento é a base de tudo

Em qualquer viagem, tudo começa no planejamento. Para quem vai solo não é diferente. Em primeiro lugar, planeje-se financeiramente, compre tudo antes, agende os passeios e tenha uma reserva financeira para qualquer emergência. Isso é fundamental em momentos de imprevisto.

Além disso, programar tudo com antecedência, além de garantir economias, também é ótimo para você ir se preparando para a viagem. Compre os itens como voo e hospedagem alguns meses antes, para ter tempo de organizar os documentos, pesquisar sobre o local e se certificar de que está tudo dentro dos conformes.

2.Prefira hospedagens bem localizadas

O viajante solo deve estar sempre atento às localizações das hospedagens. Quando viajamos sozinhos, é comum que tenhamos que andar sem companhia pelo local, por isso, buscar hotéis e pousadas perto do comércio e dos pontos turísticos é fundamental.

Além disso, pesquise antes os bairros mais seguros e tranquilos e opte por se hospedar nesses locais. Assim, você mantém a segurança mesmo estando sozinho.

3.Mantenha os amigos e a família por dentro do roteiro

Outro ponto relacionado à segurança do viajante é sempre avisar às pessoas de confiança sobre o seu roteiro do dia. Mesmo que a ideia da viagem seja ficar sozinho, é importante que alguém esteja informado sobre onde você está, para caso aconteça alguma emergência.

Se quiser, utilize aplicativos que mostrem sua localização em tempo real, ou informe quando chegar aos destinos do dia. Outra dica é sempre levar anotado números de telefones da família ou amigos para caso outra pessoa precise te ajudar.

4. Esteja aberto ao novo

Para finalizar, todo viajante solo deve estar aberto para encontrar diferentes culturas, realidades e pessoas.

Quando você viaja sem acompanhantes, é necessário abrir-se para novas amizades e experiências, afinal, a viagem fica muito mais legal quando conhecemos pessoas novas e desfrutamos de momentos que levaremos para sempre na memória.

Foto de Vlada Karpovich: https://www.pexels.com/pt-br/foto/roupas-trajes-mobilia-moveis-7365300/