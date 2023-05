COOP lança Festival do Bebê em sua rede de drogarias e supermercados

Com a expectativa de elevar as vendas em 20% nas categorias envolvidas, em comparação ao mesmo período do ano anterior, a Coop acaba de lançar o Festival de Bebê.



Nas 73 Drogarias Coop, a ação se estenderá até o dia 21 de maio e, nas 30 unidades de supermercado, os cooperados e clientes poderão encontrar, até o dia 14 de maio, uma série de produtos infantis com preços promocionais. Para conhecer as ofertas, haverá tabloides especiais.

Festival do Bebê

As categorias envolvidas no Festival do Bebê são fraldas, chinelos baby, pomadas, toalhinhas umedecidas, snacks e papinhas. E, para facilitar ainda mais, todas as aquisições poderão ser pagas em até 6 vezes sem juros no Cartão Coop.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um atacarejo em São José dos Campos e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Drogarias Coop

