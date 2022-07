Checklist para viagem internacional — Tudo que é importante

Os checklists são uma excelente maneira de organizar a vida pessoal. Você pode ter uma lista de coisas para fazer no seu dia a dia, do seu trabalho, da sua alimentação e, especialmente, de uma viagem internacional.

Fazer uma viagem para fora do país exige atenção a diversos detalhes, como: passaporte, visto, mala – algumas coisas não podem ser levadas –, roupas próprias para o local – como meia térmica para neve e frio, por exemplo – e assim por diante.

Ter uma lista de pré-viagem é essencial para que você tenha certeza de que não está esquecendo nada antes de viajar para o exterior.

Se você quer ter certeza de que não esquecerá nada importante antes de viajar, neste artigo, falaremos sobre coisas essenciais para fazer antes de fazer uma viagem internacional. Confira!

Preparativos para a viagem: o que organizar com antecedência?

As viagens para fora do país podem ser emocionantes, já que você conhecerá diferentes cenários, culturas e climas. No entanto, muito antes de chegar ao seu destino você deve assumir a tarefa de decidir o que levar.

Com tantas coisas para organizar, preocupações podem surgir. Porém, a ansiedade pode ser amenizada com a simples criação de uma lista para a viagem internacional. Confira aqui o nosso checklist, que pode te ajudar a fazer uma viagem mais tranquila.

1. Passaporte válido e visto para o país de destino

A primeira coisa que você precisa ter para fazer uma viagem internacional é um passaporte válido. Ou seja, se você ainda não tem o documento, precisa tirar um. E, se você já tem um passaporte, precisa conferir se ele está válido – não está vencido.

Além disso, você precisa conferir qual é a exigência de visto do destino (ou destinos) que conhecerá na viagem. Por exemplo, se você for tirar férias nos Estados Unidos, precisa tirar um visto de turista.

Cada visto tem as suas características e você precisa respeitar tudo o que é exigido pelo país para que não tenha nenhum problema para fazer a sua viagem.

2. Seguro viagem internacional

Alguns países exigem a apresentação de um seguro de viagem que atenda os requisitos específicos para entrada.

Em alguns casos, você precisará contratar um seguro saúde de viagem que atenda a determinadas especificações, como no caso do visto J-1 para os Estados Unidos.

Você pode facilmente encontrar uma empresa que ofereça seguro viagem internacional, só tenha atenção para escolher uma que seja confiável e realmente ofereça um serviço válido para o país que você visitará.

3. Aluguel de carro

Dependendo do local que você visitará, é muito importante que faça a reserva do serviço de aluguel de carro. Por exemplo, Orlando é um destino onde existem muitas coisas para se fazer e ter um carro disponível para dirigir facilita muito as coisas.

Daqui do Brasil você também pode cuidar desse processo de aluguel de carro e apenas retirar o veículo quando chegar no país de destino.

No entanto, se você realmente deseja dirigir em outro país, é necessário tirar uma Permissão Internacional para Dirigir – também é muito importante conferir quais são as regras no destino.

4. Roupas para o frio intenso

Dependendo do destino da sua viagem internacional e do mês que você está viajando, pode ser que você se depare com temperaturas muito baixas. Isso pode acontecer se você for para os Estados Unidos, Canadá, Europa e assim por diante.

Portanto, primeiro, pesquise qual é a média de temperatura para o destino e época que acontecerá a sua viagem.

Se entender que enfrentará um frio intenso, se preocupe em comprar pelo menos algumas peças de roupa para esse tipo de clima. Alguns itens que você pode incluir são:

Meia térmica;

Casacos grossos;

Roupa super térmica;

Luva térmica;

Gola térmica;

Bota forrada.

5. Pasta de documentos

Se tem algo extremamente importante quando se trata de viagem internacional, são os documentos. Para entrar em qualquer país é necessário que você esteja portando os documentos necessários.

Alguns dos documentos que você deve ter ao fazer sua viagem são:

Documento de identificação;

Passaporte;

Visto;

Extrato bancário;

Reservas de hotéis;

Ticket de voo para retorno ao país de origem;

Comprovante de vacinas;

Seguro viagem.

6. Na mala despachada

O que você leva na mala é vital em viagens para outros países. As viagens internacionais geralmente significam períodos mais longos em aviões e em outros meios de transporte.

Além disso, o que levará na mala poderá fazer toda a diferença quando chegar no destino de viagem. No entanto, é importante que tenha atenção sobre o que pode levar na mala despachada e o que pode levar na mala de mão.

Alguns dos principais itens para colocar na sua mala despachada são:

Roupas;

Sapatos;

Bolsas;

Secador;

Chapinha;

Itens de higiene pessoal – shampoo, condicionador, etc.;

Pinça, cortador de unha e outros itens de manicure.

Embora os itens citados acima sejam permitidos na mala que será despachada, é muito importante que você confirme quais são as regras sobre o que pode entrar no país em mala despachada.

Além disso, as malas possuem um limite de peso. Caso esse limite seja ultrapassado, você deverá pagar um valor excedente pelo despacho da mala. Confirme com a companhia área do seu voo qual é o limite de peso.

7. Na bagagem de mão

É necessário ter muita atenção ao que você pode levar na bagagem de mão. Mas, antes disso, é importante que saiba quais são as medidas permitidas de mala de mão.

As medidas aproximadas são 23cm de altura, 40cm de largura e 55cm de comprimento. O peso não pode ultrapassar 5kg. Alguns itens importantes para a bagagem de mão são:

Documentos;

Dinheiro;

Caneta;

Carregador;

Celular;

Notebook, tablet e outros itens de valor;

Uma troca de roupa;

Medicamentos;

Cartão de crédito;

Chaves dos cadeados das malas;

Livro;

Itens de higiene pessoal em frascos transparentes e de até 100ml;

Nécessaire com maquiagem, escova de dentes, etc.;

Joias.

Com quanto tempo de antecedência organizar a mala de viagem?

Para organizar a mala, geralmente não é necessário fazer isso com muita antecedência. Pode ser alguns dias antes da viagem.

No entanto, quando se trata de documentos, como o visto, é importante que faça isso o quanto antes. Vale dizer que alguns vistos podem demorar para serem aprovados ou até mesmo para que você consiga fazer a solicitação.

Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que ele te ajude a organizar a sua viagem da melhor maneira possível!

