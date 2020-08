Santuário do Caraça volta a receber visitantes para day use

Após reabrir suas portas apenas para turistas com reservas previamente agendadas, uma das sete maravilhas da Estrada Real, que aderiu ao programa Turismo Responsável, reabre também para pessoas que desejam apenas passar o dia e aproveitar as belezas do Santuário

Após implementar rígidos protocolos de segurança para a saúde de turistas e colaboradores, com a adoção do selo Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, o Santuário do Caraça, que estava funcionando apenas com reservas previamente agendadas, anuncia a reabertura de suas portas para a modalidade day use, em que a pessoa pode chegar no local às 8h da manhã e deve sair até às 17h.

Para garantir a segurança de todos, o Complexo Santuário do Caraça segue os protocolos definidos pelo Programa Turismo Responsável. Com isso, rígidas medidas foram tomadas, como a obrigatoriedade do distanciamento social, tanto entre colaboradores, quanto entre hóspedes, além do uso obrigatório de máscaras em qualquer espaço fora dos quartos, aferição da temperatura corporal, limpeza das mãos com álcool 70º e desinfecção de espaços.

Quando o visitante chega no local, sua temperatura é aferida logo na portaria. Todos os espaços comuns do Santuário do Caraça são higienizados constantemente. Os procedimentos de alimentação tiveram que muda e, ao entrar no refeitório em qualquer momento do dia, a temperatura será aferida, as mãos deverão ser obrigatoriamente higienizadas com álcool 70º, e, para acessar o buffet durante o almoço, além da máscara, é necessário utilizar uma luva descartável que é fornecida na entrada do espaço.

As missas de domingos serão celebradas às 11h com um número reduzido de participantes e seguindo as orientações e protocolos da Arquidiocese de Mariana. Os batismos e casamentos também serão celebrados mediante agendamento, porém, com número restrito de participantes.

Os atrativos naturais do Santuário do Caraça estão liberados, como as trilhas e piscinas naturais. Para visitar o Santuário do Caraça, é necessário obedecer a algumas orientações que são repassadas na portaria e a entrada só é liberada com a ciência de que o turista está de acordo com os procedimentos detalhados.

Orientações para os hóspedes e visitantes

Utilize máscara, de preferência caseira, durante todo período de permanência fora do quarto;

Realize a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões de atendimento, ao realizar check-in e check-out e ao sair do estabelecimento;

Evitar rir, conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante sua permanência no interior do estabelecimento;

Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com um lenço descartável, descartá-lo imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável, cobrir o nariz e boca com o braço flexionado.

Será realizada a aferição da temperatura corporal através de termômetro laser, no momento de acesso pela portaria principal, bem como entregue uma ficha de avaliação de saúde durante o processo de entrada;

A Recepção, bem como outros espaços no Santuário do Caraça, está sinalizada com faixas no chão e fitas coloridas, obedecendo as regras de distanciamento de segurança, a obediência à demarcação é obrigatória.

Áreas comuns

O uso da máscara é obrigatório em todos os lugares do Santuário, corredores, estacionamento, espaços abertos, trilhas e outros;

Os ambientes de uso comum no Santuário do Caraça estarão fechados e ou desativados, são eles, Centro de Visitantes, Museu, Biblioteca, Sala de TV e Sala de Jogos;

Não haverá missas e outras celebrações religiosas com a presença de hóspedes.

A lanchonete e a loja de suvenir e artigos religiosos terão o horário de funcionamento limitado, de 08h as 11h e de 14h as 16h45. O atendimento será feito de um hóspede por vez, solicitamos a gentileza de aguardar seu atendimento dentro das áreas demarcadas.

O acesso ao refeitório será controlado e serão feitas aferições de temperatura a cada acesso;

Foram estabelecidos novos protocolos de segurança para o serviço de almoço e jantar. O uso da máscara é obrigatório para acessar o “buffet”, bem como a higienização das mãos, e uso de luva plástica (fornecida no local) para servir;

Os ambientes comuns serão limpos e higienizados com maior frequência por soluções sanitizantes e álcool 70%.

Santuário do Caraça

O Santuário do Caraça é uma das sete maravilhas da Estrada Real e possui mais de 12 mil hectares de Mata Atlântica, Campos Rupestres e Cerrado, com trilhas para os atrativos naturais, históricos e religiosos. Repleto de cultura e antiguidades históricas, o Centro Histórico do Santuário do Caraça possui diversos atrativos, como a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, onde se vê o primeiro órgão de tubos fabricado no Brasil, uma extraordinária Santa Ceia, pintada pelo Mestre Ataíde, e belíssimos vitrais franceses, o maior dos quais foi presente do próprio Dom Pedro II.

