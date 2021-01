6 itens que não podem faltar no enxoval do bebê

Opções interessantes para ter um período de puerpério mais tranquilo

2020 foi um ano atípico para todos, inclusive para mulheres grávidas. No começo da quarentena, as grávidas foram colocadas no grupo de risco e, apesar de um milhão de incertezas, o ano foi marcado por novos nascimentos. Do início ao fim da gestação, os pais aguardam ansiosamente para ter a criança nos braços. Nas últimas semanas antes do parto, então, a emoção fica maior a cada dia.

É nesse momento também que a mãe percebe a dificuldade de preparar o enxoval do bebê. São inúmeros itens e normalmente os pais de primeira viagem podem se esquecer de alguns dos produtos essenciais nesse primeiro momento, que é tão importante. E, para quem tem dificuldade ou se sente inseguro nessas horas, a gente separou uma listinha de coisas essenciais e alguns produtos que são ótimas dicas para o enxoval. Confira!

Fraldas descartáveis

Chega a ser até repetitivo falar sobre as fraldas, porque é um dos itens mais adquiridos pelos pais, mas o importante aqui é comprar uma quantidade generosa de fraldas e no tamanho certo. Vale lembrar que um bebê que acabou de vir ao mundo pode usar até dez fraldas por dia, então a quantidade passa a ser muito importante. Além disso, o tamanho indicado pode variar com o tamanho da criança: o RN (recém-nascido) costuma servir na maior parte dos bebês, mas crianças nascidas com mais de 3,5 kg podem usar o tamanho P. Por isso, é bom estar preparado para ambas as opções!

Pomadas e lencinhos úmidos

Nos primeiros dias, é comum que os bebês fiquem assados na hora de evacuar. Por isso, recomenda-se que logo após o banho os pais passem uma pomada para assaduras, processo que pode ser repetido na troca de fraldas. Além da pomada, é sempre bom usar lencinhos umedecidos que sejam adequados para recém-nascidos, visto que algumas substâncias nos lenços comuns podem causar alergias ou irritação na pele do bebê.

Fraldas para boca e ombro

Entre as dicas aqui separadas, esta é uma que vale a pena ser usada: as fraldas de boca são ótimas para limpeza da boca do recém-nascido após a amamentação e as de ombro são uma ótima contribuição para evitar o contato direto do bebê com a roupa de quem o carrega no colo.

Termômetro à prova d’água

O termômetro é essencial para se ter em casa não apenas para medir a temperatura do bebê – caso ele apresente um batimento diferente ou sintomas incomuns –, mas também para medir a temperatura ideal da água para o banho, fator importantíssimo para manter a pele do recém-nascido saudável.

Toalha de banho para recém-nascidos

Como a pele do bebê costuma ser muito sensível, o uso de toalhas com tecido próprio para recém-nascidos é muito recomendado pelos pediatras neonatais. Há uma porção de modelos disponíveis para uso, e o ideal é escolher os mais suaves ao toque.

Banheira

Esta dica vai para os pais de primeira viagem: é mais do que necessário que o bebê tome banho em uma banheira adequada para o seu tamanho. Para facilitar a tarefa, hoje há uma série de banheiras adaptadas, com apoio para os pés e espaços para as mãos dos pais.

Foto:Divulgação