BASF recebe selo da ABIHPEC como fornecedora destaque de ingredientes para cosméticos

A BASF foi reconhecida como a empresa de ingredientes que mais se destacou no Programa de Qualificação de Fornecedores, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). O selo qualifica empresas a partir de uma análise realizada por consultoria especializada, que ouviu 21 empresas de cosméticos do mercado brasileiro.

“Essa qualificação é muito importante para a BASF, pois investimos em Pesquisa & Desenvolvimento para oferecer aos fabricantes soluções de alta qualidade e produtos inovadores, que atendam as tendências de consumo e que sigam critérios importantes de sustentabilidade”, afirma Renata Oki, diretora do negócio de Personal Care da BASF para a América do Sul.

ABIHPEC

Para a edição deste ano, a ABIHPEC ressaltou a importância do setor, que tem sido essencial para a sociedade diante do cenário da pandemia. A proposta do selo é estimular a melhoria contínua da cadeia produtiva, apontando qualidades e transformações necessárias aos fornecedores. Além de ingredientes, foram qualificadas também empresas nos segmentos de embalagens, fragrâncias, serviços e terceiristas.

Care Chemicals da BASF

A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para higiene, cuidados pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas. Somos o fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de detergentes e produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis e inovadores, soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care Chemicals inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios ativos de cosméticos e filtros UV. Os polímeros superabsorventes, desenvolvidos para uma variedade de aplicações higiênicas, completam a gama de produtos. Possuímos sites de produção e desenvolvimento em todas as regiões e estamos expandindo nossa presença nos mercados emergentes. Mais informações estão disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com.

BASF

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Mais de 110.000 funcionários do Grupo BASF contribuem para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio está organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de € 59 bilhões em 2020. As ações da BASF estão listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Mais informações em www.basf.com.