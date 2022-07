Conheça a diferença entre UX Lean e UX Agile

O UX Lean e o UX Agile são conceitos que estão crescendo cada vez mais no mercado e provando para os empreendedores que investem na experiência de seus clientes e na construção de um produto ou serviço que atenda suas necessidades é fundamental.

Muitos já devem ter ouvido falar sobre o UX tradicional, a sigla significa User Experience, ou seja, é basicamente o processo focado na experiência do usuário durante a procura ou compra de produto, ou serviço, principalmente no ambiente digital.

Uma empresa de tratamento térmico em SP, por exemplo, que deseja aumentar seus resultados e satisfação de seus clientes, contrata designers especializados em UX para criar páginas e maneiras de tornar a experiência dos usuários cada vez melhores.

A internet trouxe muita acessibilidade e facilidade para a vida dos empresários, mas ainda é preciso cuidar das estratégias e da experiência dos seus clientes enquanto eles acessam o seu site, pois isso faz toda a diferença durante a decisão de compra.

Hoje, as pessoas estão cada vez mais preocupadas e atentas a experiência que elas possuem ao acessar um site, e não apenas com o preço dos produtos ou serviços que estão a procura, como dizem, a experiência não tem preço.

Por isso, o UX tradicional foi muito utilizado por grandes e pequenas empresas dos mais diversos segmentos dentro do mercado, mas chegou o momento em que os empresários entenderam que esse processo precisava de um upgrade.

Sendo assim, surgiram conceitos do UX Lean e o UX Agile, que também servem para todos os tipos de negócios, desde uma empresa de PPP até mesmo um e-commerce de produtos de beleza.

Muitos ainda confundem esses dois conceitos que nasceram do UX tradicional, mas eles possuem propostas bem diferentes, entretanto, isso também não os impede de trabalharem em conjunto para a melhoria do site.

Por isso, hoje você irá conhecer mais sobre esses dois conceitos, suas principais diferenças e como utilizá-los em conjunto para a criação de produtos e serviços de qualidade e uma experiência única para os usuários.

Conheça o UX Lean e o UX Agile

Normalmente, quem trabalha com a metodologia do UX são os designers que entendem bem sobre o assunto e estão à disposição, seja como freelancers ou outra maneira de contrato, para entregar ótimos resultados para as mais diversas empresas.

Muitos deles oferecem serviços tanto para uma empresa de capachosquanto para um escritório de advocacia, pois sabem da importância do UX para os negócios. E as vertentes desse conceito trouxe ainda mais inovação para esse mercado, conheça eles logo abaixo:

UX Lean

O UX tradicional é um processo bem longo e detalhado, ou seja, os designers costumam ter longos contratos com seus clientes e com as empresas que desejam seus serviços, pois se trata de um processo que levará um bom tempo para ser finalizado.

Com isso, tanto os próprios designers quanto as empresas viram que todo esse processo e demora não trazia grandes e bons resultados para ambos os lados, por isso, o UX Lean foi o primeiro conceito de vertente do UX tradicional a chegar no mercado.

A metodologia do UX Lean é mais enxuta, ou seja, ela foca no desenvolvimento dos processos que realmente serão úteis para a criação de um novo produto ou serviço e para a experiência do usuário como um todo.

Por exemplo, uma empresa de serviço de pavimentação asfálticaque deseja criar um novo serviço, conta com um designer especializado em UX Lean para analisar todos os processos necessários para isso e cortar aqueles que só irão atrasar a realização do projeto.

O objetivo principal dessa metodologia é tornar o intervalo de tempo entre o estudo do briefing do produto ou serviço e a aplicação dele cada vez menor, ou seja, entregando o resultado o quanto antes.

Entretanto, sem deixar de lado todo o preparo, estudo e análise que precisam ser feitos durante a produção, que engloba desde a marca e seus objetivos até o público-alvo e seus desejos dentro do mercado.

UX Agile

Já a metodologia do UX Agile, por mais que se pareça bastante com a anterior, possui diferenças em seus processos e, principalmente, em seu objetivo principal, fazendo com que tudo seja ainda mais rápido do que no conceito anterior.

Como o próprio nome já diz, o objetivo dessa metodologia é ser ágil para que o produto ou oserviço de levantamento topográfico, por exemplo, seja entregue o quanto antes, aqui o foco é o corte de barreiras de comunicação.

Isso significa que, dentro deste conceito, o objetivo principal é fazer com que a comunicação entre o designer que trabalha com a metodologia e os funcionários da empresa seja direto e sem intermediários.

Isso auxilia na melhor coleta de feedbacks sobre todos os processos das mais diversas áreas da empresa e que acabam auxiliando o designer especializado nesse conceito a criar novas maneiras de melhorar a experiência do cliente.

Sendo assim, o UX Agile defende uma ideia de comunicação direta e acessível entre todos os profissionais e até mesmo com os próprios clientes e usuários da marca, tudo com o objetivo de colher feedbacks e entender o que se pode fazer para mudar o atual cenário.

Seja um negócio de inspeção de instalação elétrica ou até mesmo uma loja de doces, o UX Lean e o UX Agile, por mais diferentes que sejam, podem fazer toda a diferença dentro do seu negócio nos dias de hoje.

Entenda as diferenças entre o UX Lean e o UX Agile

Antes de qualquer coisa, precisamos entender que tanto o UX Lean quanto o UX Agile possuem um objetivo semelhante, que é agilizar os processos e fazer com que a empresa ganhe velocidade em sua produção, mas sem perder a qualidade de seus produtos ou serviços.

Entretanto, eles possuem grandes diferenças que precisam ser pontuadas e bem entendidas para que você não confunda mais essas duas metodologias e saiba contratar o designer correto para te ajudar nesse processo.

Começando pelo UX Lean, esse conceito foca na experiência tanto dos funcionários quanto dos usuários da empresa e seu objetivo principal é entregar o produto ou serviço o mais rápido possível.

Por isso, esse conceito dentro de uma empresa de climatizadores de ar para lojas, por exemplo, quase sempre exclui a etapa de prototipação e teste, pois acabam exigindo muito tempo, e o tempo é justamente o que esse conceito mais deseja economizar.

Sendo assim, essa metodologia não se preocupa em testar os produtos ou serviços sempre, apenas quando necessário, seu foco é colocá-lo no mercado o quanto antes e deixar que os próprios usuários realizem suas avaliações e deem seus feedbacks.

Já o UX Agile, por mais parecido que possa ser, já é um processo focado na comunicação durante a produção do produto ou serviço, principalmente a comunicação interna, ou seja, entre as equipes e funcionários que trabalham para a criação deles.

Seu objetivo é encurtar os caminhos dentro da empresa e quebrar barreiras que impedem os designers de se comunicar diretamente com equipes e colaboradores essenciais para a criação de uma boa experiência do usuário.

Dentro de uma empresa que vende bancada de inox para laboratório, por exemplo, essa metodologia foca na interação entre as equipes e funcionários para que os processos sejam definidos de maneira coerente e assertiva entre toda a empresa.

Essas são as principais diferenças entre essas duas metodologias, que por mais distintas que possam parecer em seus conceitos e objetivos, ainda podem ser usadas em conjunto para entregar cada vez mais resultados para a empresa.

Veja como usar o UX Lean e o UX Agile em conjunto

Como pudemos observar até agora, essas duas metodologias são diferentes uma das outra, mas cada uma foca em uma área extremamente importante para qualquer empresa, a operação e a comunicação.

Enquanto o UX Lean é um conceito mais operacional, que foca na exclusão de processos e passos que nem sempre são necessários para a marca, o UX Agile foca na comunicação para captar feedbacks que podem fazer toda a diferença no negócio.

Por isso, é mais do que possível unir esses dois conceitos dentro da sua empresa e trabalhá-los em paralelo, pois enquanto um cuida dos processos, o outro foca na criação de uma comunicação saudável e assertiva para o negócio.

Essas duas metodologias, em conjunto, podem trazer diversos benefícios para a sua marca, independentemente de qual seja o segmento dela. Como:

Mais satisfação do cliente;

Processos bem estruturados;

Melhor comunicação interna e externa;

Boa imagem e reputação da marca;

Experiência única aos usuários, entre outros.

Isso significa que, essas duas metodologias podem fazer toda a diferença não apenas na criação de novos produtos ou serviços, mas também na definição de processos importantes dentro da sua empresa.

Considerações finais

Dessa maneira, é possível focar tanto na criação de uma boa experiência para os seus usuários quanto na definição de processos e uma comunicação assertiva internamente, gerando ótimos resultados dentro e fora da sua marca.

