Dicas para conquistar mais leads através de redes sociais

A geração de leads de mídia social faz parte da estratégia de todos os profissionais de marketing, quer eles saibam ou não. Para os profissionais de marketing prontos para ir além do reconhecimento e do engajamento da marca, a geração de leads é um bom próximo passo.

A coleta de leads nas mídias sociais ajudará a encontrar pessoas interessadas em sua empresa. Mais importante, esses leads ajudarão você a manter contato com clientes em potencial, seja para fazer uma oferta especial ou compartilhar notícias.

Quando se trata de melhorar a qualidade dos leads, a maioria dos profissionais de marketing concorda que o marketing de mídia social é o caminho a seguir.

O que é um lead de mídia social?

Um lead é qualquer informação que alguém compartilha que você pode usar para acompanhá-los. Isso inclui nomes, endereços de e-mail, ocupações, empregadores ou qualquer outra informação que um usuário de mídia social compartilhe com você.

Simplificando, a geração de leads de mídia social é qualquer atividade realizada nas redes sociais para coletar novos leads. Uma vez que um lead de mídia social é gerado, bons profissionais de marketing irão nutri-los.

Isso inclui levá-los pela jornada do cliente ou, como dizem os profissionais de marketing: pelo funil de vendas, que trata-se de:

Geração de leads;

Qualificação de leads;

Avaliação de desafios;

Solução de problemas;

Conversão;

Fechamento.

O estágio final da coleta de leads de mídia social é a conversão. Este é o processo de transformar potenciais clientes em clientes pagantes. A forma como você define um lead de qualidade depende do seu setor, campanha e objetivos.

De um modo geral, um lead de qualidade incluirá informações úteis e sinais claros de intenção de se envolver com sua empresa.Vale a pena lembrar que, quando se trata de gerar leads de mídia social, a qualidade geralmente importa mais do que a quantidade.

Para começar, mais de 2,45 bilhões de pessoas usam redes sociais todos os meses. A maior parte dessas plataformas oferece algumas das ferramentas mais precisas para coletar leads.

Entretanto, isso não significa que os profissionais de marketing devem se sentir compelidos a usar algumas redes de monopólio ou descartar outros sites de mídia social.

Por exemplo, de acordo com uma rede social profissional, 89% dos profissionais de marketing B2B recorrem a ela para geração de leads. Esses profissionais de marketing dizem que ela gera mais de duas vezes mais leads do que outros canais sociais.

Antes de iniciar uma campanha de mídia social, certifique-se de estar familiarizado com a demografia das diferentes plataformas. Se eles se alinharem ao seu mercado-alvo, provavelmente é um bom ajuste.

Por exemplo, é mais fácil anunciar fios e cabos elétricos em redes sociais voltadas ao comércio de produtos do que na rede profissional em questão. Nela, o ideal seria direcionar leads que tangem eletricistas, por exemplo.

1 – Otimize seu perfil

Antes de planejar sua próxima campanha de leads de mídia social, verifique se tudo está pronto para você coletar leads organicamente.

Seu perfil deve fornecer os meios para que os clientes entrem em contato com você, inscrevam-se em seu boletim informativo, compre e muito mais.

2 – Forneça informações de contato

Seus detalhes de contato devem estar prontamente disponíveis em seu perfil. Mas antes de adicioná-los, verifique se você pode atender às consultas dos clientes, seja por telefone, e-mail ou algum outro meio.

3 – Crie botões de call to action

Dependendo do seu objetivo, diferentes plataformas oferecem recursos de perfil exclusivos. Por exemplo, se você quiser mais assinantes do boletim informativo, adicione um botão de inscrição nas redes sociais que você tem um perfil.

Para divulgar um projeto de terraplenagem,uma empresa de construção civil adicionou botões de ação de agendamento de horário nos calendários das principais ferramentas de mensagem eletrônica para que os usuários possam rastrear as publicações e eventos.

4 – Adicione um link à sua biografia

Quando ferramentas mais específicas não estiverem disponíveis, adicione um link à sua biografia. Se puder, adicione uma frase de chamariz para que as pessoas saibam por que devem clicar e o que devem esperar encontrar.

Sem conteúdo atraente, você não coletará leads. Lembre-se, todos nas mídias sociais estão competindo por atenção. E os períodos de atenção são mais curtos do que nunca.

As imagens precisam ser nítidas. Se seu objetivo é gerar leads, certifique-se de adaptar seu criativo para apoiá-lo. Com conteúdo digno de clique, você deve garantir que as pessoas tenham um lugar para clicar.

Sempre que possível, certifique-se de que cada postagem tenha um link claro e um apelo à ação tentadora.

5 – Crie páginas de destino de uso

Se você convenceu alguém a clicar no seu link, não os decepcione com uma landing page descuidada. Para começar, a página de destino deve ser relevante.

Se alguém espera encontrar um determinado produto ou informações específicas ao clicar no seu link, é melhor que seja. Sem o conteúdo correspondente, é mais fácil para alguém fechar uma janela ou esquecer por que clicou em primeiro lugar.

Um empreendedor de bomba para piscina pequena deve criar uma boa página de destino: visualmente perfeita e facilmente digitalizável. Ele deve fornecer aos usuários um caminho claro e tentar ser o mais pessoal possível.

Trata-se de um link de destino que envolve um formulário simples. Cada pergunta a mais reduz as chances de alguém fechar sua página antes de finalizar. Quanto mais detalhes, menor a probabilidade.

6 – Use anúncios de leads sociais

Quando você esgotar as medidas de coleta de leads orgânicos, ou se quiser aumentar esses exercícios, há anúncios de leads sociais.

Uma empresa de telhado metálico residencial, por exemplo, destina 5% de sua receita para anúncios de cadastros em redes sociais. Desse modo, seus anúncios podem ser sincronizados com seu gerenciamento de clientes ou acompanhamento necessário.

Dê às pessoas um motivo para compartilhar informações com você. Dependendo do tipo de lead que você deseja coletar, existem diferentes incentivos que você pode oferecer para adoçar o negócio.

7 – Concursos ou sorteios

Realizar um concurso de mídia social é uma ótima maneira de coletar leads. Para participar, peça aos participantes que compartilhem qualquer informação que você gostaria de aprender.

Por exemplo, a plataforma de projeto elétrico predial realizou um concurso social que exigia que os participantes enviassem um formulário para entrar. Entre outras coisas, o formulário pedia informações sobre a escola e a área de estudo.

Amplie o alcance do seu concurso se juntando a um influenciador ou parceiros de marca. Muitas marcas oferecem aos clientes um código de desconto em troca de uma inscrição na newsletter.

Códigos de desconto ou pontos de recompensa incentivam os clientes a fazer uma visita de retorno ao seu site e, idealmente, uma compra. Se você planeja oferecer um, tenha uma estratégia para não apenas gerar leads, mas também nutri-los e convertê-los.

8 – Conteúdo fechado

Dependendo do seu setor, conteúdo fechado, como whitepapers, webinars apenas para convidados ou até mesmo acesso a grupos privados de redes sociais são incentivos atraentes. Faz sentido pedir um endereço de e-mail para entregar um whitepaper.

Mas você também pode solicitar cargos ou outros detalhes que informem seus esforços de marketing e negócios. Além disso, você pode oferecer aos clientes a chance de optar por receber mais notícias de sua empresa.

Essa é a tática de, por exemplo, uma empresa têxtil para divulgar os lançamentos de bota para açougueiro, que contém uma tecnologia inovadora.

9 – Personalize sua oferta

Um pouco de personalização pode percorrer um longo caminho, especialmente quando se trata de geração de leads de mídia social. Alguns dos principais estudiosos do marketing afirmam que personalizar o conteúdo ajuda na geração de leads mais do que qualquer outro objetivo de marketing.

Por esse motivo, a maioria dos profissionais de marketing está colocando a personalização em primeiro lugar quando se trata de melhorar a qualidade dos leads.

A segmentação é um bom lugar para começar. Aproveite as ferramentas de segmentação disponíveis em plataformas sociais para alcançar o público certo. Execute campanhas separadas para diferentes públicos para que você possa personalizar sua mensagem.

Certa empresa de laje eps preço,por exemplo, pode destinar as campanhas para diferentes públicos que já haviam demonstrado interesse por seus produtos. Ela pode segmetar por: sexo, ocupação ou faixa etária.

10 – Meça e refine com análises

Se você está coletando leads de mídia social, também precisa coletar insights de análise. Alguns mecanismos de busca podem ajudar a definir metas para rastrear leads em seu site.

Isso permitirá que você monitore qual plataforma de mídia social é a melhor fonte para o seu negócio. Com esse insight, câmeras de segurança para residênciaconseguem gerar 4,3 vezes mais leads de vendas em sua próxima campanha e reduzir os custos por lead.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Pixelkult por Pixabay