MIC apresenta Planetário Virtual durante o mês de março

O MIC (Museu Interativo de Ciências) de São José dos Campos está com programação online durante as terças-feiras do mês de março, às 20h. Em parceria com os criadores do site Céu Profundo, o MIC irá realizar o projeto “Planetário Virtual”, série de lives com recursos semelhantes aos do planetário, com imagens do sistema solar e do universo.

“Planetário Virtual”

A experiência pode ser acompanhada pela rede social, no facebook do Museu Interativo de Ciências e pelo canal no Youtube do Céu Profundo, de acordo com a programação abaixo.

Segundo a equipe responsável pelo Museu, o MIC é um espaço de popularização e difusão de conhecimentos científicos, que possibilita aproximar o universo acadêmico e as pessoas que fazem Ciência da população, de forma mais acessível.

Para Wandeclayt Melo, do site Céu Profundo, as sessões virtuais durante período de isolamento social levam conhecimento a um público ilimitado. “Um planetário é uma janela no tempo e no espaço. Numa sessão de planetário podemos simular o céu visto de qualquer lugar da Terra e em qualquer época. A iniciativa em conjunto do MIC amplia o impacto e alcance das sessões”, disse.

Programação

2/3: 20h – Agenda celeste para o mês de março e apresentação da programação das lives.

9/3: 20h – Volta ao mundo em 88 constelações – Constelações: formação, onde, como e quando podem ser visualizadas e muito mais.

16/3: 20h – Relógio celeste – Com foco no equinócio do dia 20/3 serão abordados temas como como o movimento aparente dos astros e suas regularidades.

23/3: 20h – Um sol para cada um – Nesta live serão apresentadas as características do Sol, como sua formação, tamanho relativo em relação a outras estrelas, composição, camadas entre outras curiosidades.

30/3: 20h – As cores do universo – A relação entre as cores e temperatura das estrelas será abordada.

MIC (Museu Interativo de Ciências) de São José dos Campos

Museu premiado

No dia 25 de fevereiro, o MIC recebeu uma premiação por mérito e o segundo lugar na votação popular do Programa Cemaden Educação, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais/Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações/MCTI, durante evento online da 5ª Campanha #AprenderParaPrevenir.

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) campus São José dos Campos, em parceria com o Museu Interativo de Ciências, tem desenvolvido o projeto “Alfabetização Científica para o enfrentamento de pandemias” por meio de vídeos informativos.

A iniciativa tem o objetivo de apresentar as características de uma pandemia e estratégias para proteger a saúde individual e coletiva, com linguagem adequada às necessidades dos alunos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Programação de lives durante as terças-feiras do mês é feita em parceria com site Céu Profundo, com exibição nas redes sociais – Foto: Claudio Vieira/PMSJC