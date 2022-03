O que é emulador de games? – Entenda o que é e onde baixar!

O que é emulador de games? De que forma podemos entender o funcionamento desse tipo de software? Existe emulador de games para PC? Existe emulador de games para smartphones? Os emuladores de games são legais ou ilegais? Existe algum forma de baixar um emulador de games confiável de uma fonte também confiável?

Apesar de os consoles serem sempre melhores opções para jogar um game qualquer, seja um Xbox, PlayStation, Nintendo ou qualquer outro, nem todo mundo tem condições de gastar mais de R$3.000,00, às vezes até mesmo o dobro disso, como os valores dos PlayStation da Sony, em um console comum.

Portanto, é mais do que natural que, com o tempo, os geeks menos afortunados criem soluções viáveis para jogar seus games favoritos em plataformas diversas, além dos próprios consoles que são caros demais para se ao menos pensar em adquirir. É neste momento que chegamos aos emuladores de games, que funcionam sem ou com internet (sendo a melhor via fibra ótica dos planos Americanet).

É possível encontrar uma vasta variedade de emuladores no mercado atual, com a internet nos ajudando cada vez mais a encontrar boas opções, por mais que menos confiáveis, mas ainda sim funcionando muito bem em diversos sistemas operacionais, sejam de PC ou para smartphones (sendo esses os mais comuns).

Portanto, neste conteúdo separamos informações interessantes para que você entenda de forma mais completa o que é emulador de games, como ele funciona, onde pode ser encontrado, quais são as opções legais desse tipo de software, se funciona em smartphones e PCs comuns, entre outros detalhes. Leia conosco e saiba mais, vamos lá!

O que é emulador de games?

Um emulador de games, como você já deve ter percebido, é um tipo de software que imita a plataforma de console em seu dispositivo. Muito utilizado em smartphones, também é possível encontrar uma vasta variedade de emuladores para computador, principalmente para os “PC gamers”.

Tratam-se de cópias de plataformas dos consoles. Existem emuladores de games que copiam a plataforma PlayStation, fazendo com que jogos exclusivos da marca acabam por rodar também em um sistema Windows ou Linux, por exemplo, com maiores dificuldades de acesso em sistemas macOS.

Em termos mais específicos, o emulador funciona como plataforma, enquanto os jogos que você deseja pode ser encontrado pelo nome de ISOs. Além do próprio emulador, é necessário ter um leitor de ISO em seu computador ou smartphone, porém esse tipo de programa é mais fácil de ser encontrado na internet, até mesmo legalmente e gratuitamente.

Como encontrar um emulador de games na internet?

Bem, como deve ter percebido, trata-se exatamente de cópias de consoles reais, o que significa que esses emuladores são, em sua grande maioria, ilegais. Dessa forma, não há uma maneira legal de indicar exatamente onde você pode encontrar esses emuladores, mas podemos lhe indicar um caminho.

Abra seu navegador padrão, preferencialmente que rode com o buscador do Google. Em seguida, no campo de pesquisa digite o título do jogo + ISO + download. Dessa forma, poderá encontrar uma centena, para não dizer milhões de sites que trazem um passo a passo de como executar seu jogo desejado.

Outra plataforma que ajuda muito os gamers ao redor do mundo é o próprio YouTube. O YouTube é a plataforma de vídeos mais acessada em todo o mundo, com o maior número de uploads de vídeo longos por dia também em todo o mundo (perdendo em vídeos curtos para o TikTok). Nela, é possível encontrar bons tutoriais de instalação de emuladores e ISOs de acordo com o jogo que você deseja instalar em seu computador.

Onde um emulador de games funciona?

Já sabemos o que é emulador de games, mas e onde ele funciona? Bem, podemos antecipar para você que esses emuladores funcionam principalmente nos sistemas Android, Windows e Linux, com maiores dificuldades de instalação em um sistema macOS da Apple, e sendo verdadeiramente impossível instalar no sistema iOS também da Apple, não sendo acessível a instalação do emulador em um iPhone.

Apesar de ser possível instalar em todos estes citados acima, com exceção do iOS, é comum que os emuladores funcionem mais facilmente em computadores. Dizemos isso porque é mais fácil de utilizá-los, alterá-los e até mesmo de jogar. Apesar disso, muitos instalan emuladores de games em dispositivos Android, por exemplo, para jogar Fortnite.

Tem como baixar um emulador de game de fonte confiável?

Algumas pessoas ainda com vontade de baixar emuladores em seus computadores, buscam formas confiáveis e legais de realizar o download dos mesmos. Infelizmente, as versões gratuitas são disponibilizadas em sites não seguros, o que torna um pouco mais complicado em relação a segurança de seus computadores.

De qualquer forma, ainda sim existem emuladores legais, disponíveis apenas para sistemas operacionais de computador. Esses são vendidos, ou seja, possuem custos, sendo comercializados pelas próprias empresas dos consoles, como Sony e Microsoft, esta no caso dos Xbox. Esperamos ter ajudado você. Até a próxima!

Imagem de Architect and artist por Pixabay