Dicas de presentes de sexshop para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma das datas mais esperadas pelos casais, e quando o assunto é esse, muitas dúvidas sobre o que dar de presente para o outro sempre surge.

Essa data tão especial, merece uma comemoração a sua altura, no entanto, engana-se quem pensa que é necessário superproduções, viagens ou restaurantes caríssimos para surpreender a pessoa amada, com pouco é possível fazer algo extremamente diferente e apimentar ainda mais a relação de vocês.

Pensando nisso, os produtos de sex shop são excelentes opções de presente para o Dia dos Namorados, afinal, dessa forma é possível criar ainda mais intimidade com o parceiro, além de tornar a relação entre quatro paredes ainda mais interessante. Confira a seguir algumas dicas de presente:

1. Vibradores para casal

Os vibradores para casais são com certeza uma das melhores opções de presente para o dia dos namorados, afinal, eles provocam sensação de prazer e satisfação para os dois ao mesmo tempo, nada melhor, né?

Você pode,- por exemplo, fazer uma caixinha com um vibrador para casal, algemas, vendas e lubrificantes para presentear o seu amor. Você com certeza vai surpreender seu parceiro e vocês dois irão usufruir muito dos presentes juntos.

2. Masturbadores

Seja para utilizar durante o sexo com voce, ou para que seu amor se divirta um pouco só, os masturbadores são excelentes opções de presente, que com certeza irá surpreender muito a pessoa amada.

Um bom masturbador fará total diferença na vida sexual do seu parceiro, trazendo muito prazer e momentos incríveis.

3. Produtos comestíveis

Para quem deseja ousar ainda mais, as lingeries e fantasias comestíveis podem ser a melhor opção de presente, afinal, elas ajudarão a estimular os fetiches e desejos da pessoa amada, tornando as preliminares e o sexo ainda mais interessantes e diferenciados.

Por exemplo, você pode vestir uma calcinha comestível e surpreender seu parceiro, ou você pode presentear sua namorada com uma calcinha desse estilo para que vocês dois se divirtam.

4. Brincadeiras eróticas

Falando em diversão no sexo, é impossível não citar as brincadeiras eróticas que podem ser um excelente presente ou acompanhamento para as outras opções.

As brincadeiras sexuais são fundamentais para que o relacionamento saia da rotina e para que vocês consigam compartilhar diferentes desejos, fetiches e se divertirem juntos.

Os famosos dados do amor, são excelentes opções para esquentar as preliminares e tornar o sexo ainda mais excitante.

