A VW dá exemplo de diversidade e respeito com a campanha “Out At Work”

#OutAtWorkVWGroup: Os empregados do Grupo Volkswagen aparecem em sua própria campanha e contam suas histórias

Mais de 120 empregados do Grupo Volkswagen e suas marcas estão celebrando e contando suas histórias e experiências pessoais como lésbicas, gays, bissexuais, trans, não-binários ou queer para marcar o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia, Interfobia e Transfobia (IDAHOBIT em inglês), comemorado hoje, 17 de maio. Com a campanha #OutAtWorkVWGroup, os empregados enviam uma manifestação forte e positiva em apoio à diversidade ao demonstrar o quanto a força de trabalho da empresa já é colorida e diversificada atualmente. Os participantes da campanha trabalham para várias marcas e empresas do Grupo VW no Brasil, Argentina, Alemanha, Reino Unido, Áustria, Polônia, Espanha, EUA e Canadá.

LGBTIQ

O coração da campanha é um projeto de vídeo e foto em que os empregados mostram suas verdadeiras cores e relatam suas experiências no ambiente profissional. “Ao dar a esses colegas uma plataforma, suas histórias se tornam tangíveis e pessoais. Isso gera proximidade e solidariedade, também entre pessoas que antes não pensavam na diversidade. Temos certeza de que esta campanha interativa vai gerar mais atenção e emoção do que números e estatísticas“, afirma Rafael Nasemann, da rede LGBTIQ da Volkswagen “We drive proud“. Da região, 16 empregados do Brasil e Argentina participaram da campanha global.

Klaus Zellmer, Membro do Conselho de Vendas, Marketing e Pós-venda da marca Volkswagen: “Queremos que todos na Volkswagen possam ser quem realmente são. Estou convencido de que a honestidade, o prazer, a satisfação e a criatividade não só promovem o bom desempenho, mas, juntos, produzem os melhores resultados possíveis.”

Daniela Cavallo, Presidente do Comitê Mundial dos Trabalhadores: “Estou muito, muito orgulhosa de todos os colegas que se apresentaram com tanta confiança para dizer: Este sou eu e isso é bom. Campanhas como #OutAtWorkVWGroup são importantes para aumentar a visibilidade dentro da empresa e criar uma consciência ainda maior para a importância da diversidade. Claro, o melhor seria se o respeito e a tolerância fossem naturais no dia a dia, assim não precisaríamos mais de campanhas como esta“.

Elke Heitmüller, Chefe de Gestão de Diversidade do Grupo Volkswagen

“Para as marcas do Grupo Volkswagen, a diversidade na força de trabalho é uma robustez que pretendemos continuar a construir e fomentar. Valorizamos a diversidade em todos os nossos empregados e não toleraremos qualquer tipo de discriminação. É por isso que estamos apoiando a iniciativa de empregados do #OutAtWorkVWGroup“, disse Elke Heitmüller, Chefe de Gestão de Diversidade do Grupo Volkswagen.

O primeiro Mês Europeu da Diversidade – lançado pelo European Commissioner for Equal Opportunities Policy – ocorre em maio de 2021. Nesta ocasião e com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância de uma cultura corporativa inclusiva, a Gestão da Diversidade do Grupo Volkswagen realizará eventos abrangendo vários aspectos da diversidade e inclusão para marcar o 9º Dia da Diversidade na Alemanha (comemorado no próximo dia 18/05) durante todo o mês de maio.

Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde tomou a decisão de desclassificar a homossexualidade como um transtorno mental. Esta data foi então designada como Dia Internacional Contra Homofobia, Bifobia, Interfobia e Transfobia (IDAHOBIT). Este ano é a terceira vez que marca o início da Semana da Diversidade de Wolfsburg. Além da Volkswagen, a Autostadt, o VfL Wolfsburg, Phaeno, o Scharoun Theatre, o Wolfsburg Art Museum, a Ostfalia University of Applied Sciences, o Hallenbad Cultural Center e a Wolfsburg AG se juntarão à campanha.

#OutAtWorkVWGroup

#OutAtWorkVWGroup foi iniciado por “We drive proud”, a rede LGBTIQ e Amigos do Grupo Volkswagen, e é apoiado pelas redes LGBTIQ de outras marcas do Grupo (incluindo queer@audi, Proud@Porsche, proud@MAN , Pride@SEAT -< Pride nos move na SEAT SA, ŠKODA Proud e Bentley BeProud), bem como nos respectivos departamentos de gestão de diversidade.

Grupo Volkswagen

#OutAtWorkVWGroup – Os empregados do Grupo Volkswagen aparecem em sua própria campanha e contam suas histórias: https://youtu.be/2ySdK1f9pjI