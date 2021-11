5 procedimentos estéticos que prometem acabar com as olheiras

Se existe uma coisa que incomoda muitas pessoas ao redor do mundo todo, é o aparecimento de olheiras indesejadas. Mas, para a felicidade de muitos, existem alguns procedimentos estéticos que prometem acabar com as olheiras e colocar um fim neste tipo de incômodo.

Acontece que existem muitos tipos de olheiras, assim como existem muitos tipos de procedimentos estéticos que prometem acabar com as olheiras, e todas as pessoas que sofrem com este problema precisam conhecer um pouco mais sobre alguns destes procedimentos para escolher aquele que julgar ser melhor para si.

Como este é um problema que se dá por vários motivos diferentes e que afeta vários tipos de pessoas diferentes, saber escolher o procedimento estético correto é de vital importância. Assim, é possível alcançar os resultados que deseja de acordo com o procedimento que foi escolhido.

E para propiciar a escolha de um tratamento adequado, este artigo irá mostrar quais são os 5 principais procedimentos estéticos que prometem acabar com as olheiras. Desse modo, todas as pessoas que são incomodadas com o aparecimento de olheiras, poderão se livrar deste inconveniente que as aflige.

Quais são os 5 principais procedimentos estéticos que prometem acabar com as olheiras?

Para que seja possível escolher o procedimento estético correto para acabar com as olheiras, é preciso definir qual é a causa das olheiras, ou seja, se elas existem por motivos genéticos, se tem haver com maus hábitos alimentares, com alguma doença ou se elas somente aparecem quando ocorre uma má noite de sono.

Assim que isso for definido, é possível escolher o melhor tratamento entre todos os 5 principais procedimentos estéticos que prometem acabar com as olheiras que estão citados logo abaixo.

Peeling

Um dos procedimentos mais utilizados é o peeling. O qual consiste na retirada da camada de pele externa e média, ocasionando no crescimento de uma nova camada de pele, mais clara e mais firme.

Esse tipo de procedimento é realizado por um fisioterapeuta ou dermatologista, e a retirada das camadas de pele é feita com ácido lático, tricloroacético, glicólico, mandélico, retinóico ou salicílico. A escolha do ácido a ser utilizado depende do profissional que irá realizar o tratamento.

O indicado é que sejam realizadas de 1 a 2 sessões por mês, tudo depende da necessidade da pessoa e da roxidão das olheiras.

Carboxiterapia

A carboxiterapia trata-se de um procedimento estético onde injeções de CO2 são aplicadas na região das olheiras, promovendo a circulação sanguínea nessas áreas e a produção de colágeno. O que faz com que a pele se rejuvenesça e fique mais clara.

Para um tratamento completo e eficaz de carboxiterapia, é preciso realizar o procedimento 1 vez por semana no período de 2 a 3 meses.

Ácido hialurônico

Este tratamento consiste na aplicação de ácido hialurônico por meio de injeções na região das olheiras, a fim de acabar com a roxidão e diminuir a profundidade das olheiras. O ácido aplicado preenche a parte inferior dos olhos onde as olheiras são formadas.

Esse procedimento é realizado por um dermatologista e deve ser feito pelo menos 1 vez por mês. Os resultados são rápidos e costumam agradar bastante.

Laser

O procedimento a laser é mais indicado para o clareamento das olheiras, pois os raios de laser fazem com que a pele da região se contraia, rejuvenescendo-a e promovendo o crescimento de novas fibras de colágeno, diminuindo consideravelmente as olheiras.

O número mínimo de sessões são 3, as quais possuem duração de 20 minutos cada uma. Dependendo da necessidade de cada pessoa, o dermatologista pode recomendar que mais sessões sejam realizadas.

Luz pulsada

Este procedimento é bem simples e consiste em feixes de luz que reduzem os vasos sanguíneos que escurecem a pele abaixo dos olhos e promovem o aparecimento das olheiras. É um tratamento que deve ser realizado a cada 15 dias com tempo determinado pelo dermatologista.

O que pode ser feito para disfarçar as olheiras e manter um olhar natural?

Todos os procedimentos mencionados acima garantem ótimos resultados, independente do motivo pelo qual a pessoa possua olheiras, pois todos eles têm a mesma função, como foi possível observar.

Porém, além dos tratamentos, é importante saber que a ingestão de alimentos ricos em vitamina E e manter 8 horas de sono por dia, pode ser de grande ajuda para evitar, ou amenizar, o aparecimento de olheiras.

Além disso, fazer o uso de maquiagens de forma mais natural, utilizando o Olhar Flash e bases da cor da pele, por exemplo, apenas para encobrir as olheiras e garantir um olhar natural, também é uma excelente forma de lidar com este problema.

Sendo assim, agora que já é de conhecimento de todos os principais procedimentos estéticos que prometem acabar com as olheiras, basta escolher o ideal, fazer o uso das dicas aqui citadas e ficar livre de uma vez por todas desse problema enfadonho.