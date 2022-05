Alimentos Essenciais Para Uma Boa Alimentação

Procurando por uma melhor qualidade de vida? Segundo os profissionais de nutrição, manter uma Boa Alimentação é uma parte importante deste processo. Portanto, a integração de alimentos diferentes e ricos em nutrientes é importante em sua vida.

Uma dieta saudável, rica em vitaminas, minerais e fibras, é a chave para manter uma boa gestão corporal. Também oferece outros benefícios, tais como pele e cabelo impecáveis.

O que é uma Boa Alimentação?

Uma alimentação saudável é uma dieta equilibrada, que fornece nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções certas para que o corpo funcione adequadamente.

Diversidade, estabilidade, controle das porções (comer a quantidade certa) e qualidade dos alimentos são essenciais para a ingestão de alimentos saudáveis. Em outras palavras, conhecer os princípios dos alimentos é uma das maneiras de se conseguir uma ingestão alimentar saudável. Aqui estão algumas dicas para uma vida mais saudável.

Água

O consumo diário deve ser de 2L de água ou 8 copos de líquido. A ingestão ajuda na hidratação corporal, supressão de toxinas e desempenho intestinal. Se você ainda achar difícil lembrar de beber água durante todo o dia, mantenha continuamente uma garrafa d’água ao seu lado e, uma vez esgotada, leve mais água.

No corpo humano a água vem com um papel essencial, principalmente para o transporte de nutrientes pelo corpo. Não devendo ser substituída por outros líquidos, como, refrigerantes ou sucos.

Cenoura

A cenoura é um vegetal rico em vários nutrientes. Além das vitaminas A e B, também contém minerais como fósforo, potássio, cálcio e beta-caroteno.

Crua ou cozida, as cenouras ajudam a equilibrar o corpo, trabalham positivamente na saúde dos olhos e retardam o envelhecimento.

Azeite de oliva extra-virgem

Embora rico em calorias, o azeite de oliva é um grande aliado se consumido com cuidado. Idealmente, uma colher de sopa no almoço e uma colher de sopa no jantar. O azeite de oliva também fornece 4 vitaminas consideradas essenciais: A, D, E e K.

Além de sua função antioxidante, que combate o envelhecimento celular e os males causados pela poluição e pelo estresse, protege o coração de ataques cardíacos e o cérebro de derrames. Uma análise dos EUA indicou que o azeite de oliva é um analgésico natural e anti-inflamatório, onde 50g de azeite equivale a um décimo da dose de ibuprofeno.

Ovo

Um dos alimentos mais usados nas receitas, saboroso, conveniente e barato. “Entre os principais nutrientes para uma boa saúde encontrados nos ovos estão ácido fólico, proteínas, zinco, ferro, manganês e potássio, por exemplo. Ao contrário dos alimentos ricos em gorduras saturadas, os ovos têm uma concentração total de gordura de cerca de 5 gramas, das quais apenas 1,5 gramas são gorduras saturadas”, explicam os nutricionistas.

“Em outras palavras, o consumo habitual de ovos não é prejudicial à saúde (claro, desde que a versão frita do alimento seja evitada)”, acrescenta ele.

Chia

É considerado um dos alimentos mais completos, pois é rico em fibras, gorduras polinsaturadas, ômega-3, vitaminas B, magnésio, manganês, ferro, cálcio e outros nutrientes.

Ele ajuda na perda de peso, previne e controla o diabetes e impulsiona o sistema imunológico.

Entretanto, é preciso ter cuidado com o consumo excessivo. Demasiado pode causar desconforto gástrico.

Linhaça

O linhaça tornou-se o protagonista de um estilo de vida mais saudável, e com boas razões. Isto porque é uma semente bastante rica em ômega-3, que é um nutriente que permite o desempenho do corpo, além de aumentar a tutela do coração.

Isto acontece porque aumenta o HDL – também conhecido como bom colesterol, que é essencial para a formação de diferentes construções em nossas próprias células – e também diminui os triglicérides e o LDL (colesterol ruim). Desta forma, tudo é equilibrado da maneira correta e nosso corpo ganha.

Quinoa

As substâncias contidas no “pseudocereais”, que é uma fonte de vários nutrientes para o corpo humano, funcionam em nosso organismo de uma maneira geral como um superalimento. Rico em proteínas, suporta a saúde cardiovascular, prevenindo, por exemplo, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Ele apóia os músculos, tornando-os saudáveis e fortes, além de ser uma fonte de ômega 3, um ácido graxo responsável pela saúde do cérebro e do coração.

Sementes oleaginosas

Nozes, castanhas e amêndoas são alguns exemplos de sementes oleaginosas. Além de serem bastante deliciosos, são ricos em ômega-3, o que ajuda a minimizar a pressão arterial e a reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

As sementes oleaginosas também são uma fonte de gorduras insaturadas, que ajudam a minimizar o colesterol e os triglicerídeos. E há mais. Possuem minerais, como cobre, magnésio e selênio, que ajudam a reduzir o estresse e a criar mais energia para o corpo.

Conclusão

Com todas essas informações, você agora conhece os alimentos que são essenciais para sua saúde. Esses alimentos são fáceis de descobrir e com estas diretrizes você saberá exatamente o que colocar em sua lista de compras. Agora tudo que você tem que fazer é correr para o mercado e implementar sua nova dieta.

Não se esquecendo de fazer um bom armazenamento de todos os alimentos, seja nas melhores geladeiras ou em um bom armário para mantê-los nas melhores qualidades.

