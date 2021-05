Dicas de produtos de sexshop para sexo lésbico

Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual (ABEME), as mulheres jovens, independente da orientação sexual, são as principais consumidoras de produtos sex shop.

Afinal, engana-se quem pensa que somente homens e mulheres héteros podem se divertir sozinhos ou acompanhados, as mulheres lésbicas também são grandes consumidoras deste mercado.

Confira a seguir 5 dicas de excelentes produtos para transformar o sexo lésbico em um momento ainda mais excitante e especial:

1. Maturbador feminino

Um dos produtos mais versáteis e práticos, com certeza podemos apontar o masturbador feminino. Existem diferentes tipos de masturbadores femininos, para agradar a todos os estilos e realizar todas as fantasias.

Dentre tantas opções, o masturbador egg, é extremamente fácil de ser utilizado e proporciona excelentes sensações de satisfação para as mulheres, seja para praticar sozinha, ou durante o sexo lésbico.

2. Vibrador para ponto G

Com diferentes formatos, tipos, texturas, os vibradores ponto G são os verdadeiros queridinhos das mulheres, independente da orientação sexual, essa é sempre uma excelente escolha.

Seja para estimular o clitóris com vibrações, ou para estimular os seios da parceira, é possível utilizar esse sex toy como um grande aliado durante as preliminares e no sexo lésbico.

3. Pênis duplo

Essa é, com certeza, a melhor opção para garantir que você e sua amada sintam sensação de prazer e satisfação causada pela penetração, de forma simultânea.

Optar por um brinquedo flexível, de diferentes texturas pode provocar sensações diferenciadas e tornar o sexo um momento ainda mais especial, vocês duas podem sentar uma de frente para a outra, e quanto mais fundo a penetração ocorrer, mais perto vocês ficarão, será uma experiência extremamente diferenciada.

4. Gel térmico

Para acompanhar os outros brinquedos, ou apenas durante o sexo entre vocês duas, utilizar diferentes tipos de géis térmicos é uma ótima opção.

Os géis térmicos podem provocar diferentes sensações e estimular ainda mais o orgasmo, vale a pena conferir para aproveitar novas experiências com a sua parceira.

5. Vibrador anal

Por fim, além dos estímulos na vagina e pênis de borracha, existem diferentes opções de produtos de sex shop voltados para o sexo anal.

Para quem gosta da pratica, ou deseja experimentar novas sensações, os vibradores anais de diferentes formatos, texturas e tamanhos, podem oferecer ótimas experiências.

Imagem de RJA1988 por Pixabay