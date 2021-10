Dicas de combinações para meninas

Aprenda a vestir a sua criança com roupas elegantes sem comprometer o conforto.

Quem disse que as meninas não podem ter estilo quando crianças? Hoje, existem milhares de roupas da moda infantil para todos os gostos. Com isso, as meninas também podem estar na moda sem perder o conforto.

Ao conhecer algumas ideias de visuais para as meninas, é possível ter mais criatividade na hora de vestir a sua filha e, ainda, criar um look chique e elegante para ela. Apesar disso, é importante considerar o gosto da sua filha, a fim de montar composições que a deixem feliz e contente com o que está vestindo.

Dicas de como combinar peças femininas infantis

Pode parecer complicado compor um visual infantil que esteja na moda, mas a versatilidade é uma das grandes características desses conjuntos. Antes de tudo, lembre-se de perguntar a opinião da criança e entender o que ela quer vestir, além de compreender que a infância é feita de fases.

Vestido estampado e tênis

Muitas meninas amam usar um vestidinho. Essa peça infantil é bastante confortável e ótima para dias mais quentes e amenos. Você pode optar por diferentes modelos de vestido para a sua criança, como os com estampas: listrados, florais, de desenhos ou bolinhas.

Nesse conjunto, é interessante combinar com um tênis ou sandália para as meninas. São opções bem confortáveis para o dia a dia.

Macacão

O macacão é uma peça confortável e bastante bonita para as crianças. Além disso, ele combina muito bem com camisetas de todas as cores e estilos. Então, aposte nesse item e crie um visual mais casual e divertido para a sua filha. Você também pode escolher um tênis que combine com as cores das peças de roupa, formando um look casual chique.

Look com jaqueta

Se você quer vestir a sua filha com muita elegância em dias mais frios, aposte em uma jaqueta de couro preta. Hoje, existem diferentes modelos bem confortáveis e que servem para diversas ocasiões.

Para deixar o visual ainda mais estiloso, vista a sua criança com uma calça legging confortável, uma blusa de frio por baixo da jaqueta e uma botinha. Ela vai ficar linda!

Vestido com legging

Outra opção de look com legging são os vestidos. Essa escolha também é perfeita para dias mais frios e garantem total conforto para as crianças. Por isso, escolha um vestido e acrescente uma legging por baixo para proteger as pernas da criança do vento gelado.

Nesse momento, é interessante escolher cores que combinam ou que se complementam, como um vestido azul e uma legging preta ou, ainda, um vestido florido preto com uma legging vermelha. Para finalizar, coloque um sapatinho ou um tênis, finalizando esse look com muito conforto e elegância.

Look para a praia

Você sabia que a moda infantil também está presente nas roupas de banho? Nesse exemplo, encontramos os itens mais básicos, como biquínis, maiô e saída de praia. Geralmente, é possível encontrar diversas estampas nessas peças, além de ser muito comum a combinação de looks de praia para a mãe e filha.

As peças de banho que mais ganham destaque são os maiôs floridos que, além de serem confortáveis para as meninas, caem muito bem no corpo. Você também pode optar por biquínis que combinam a parte de cima com a de baixo.

Outra opção para a praia são as saídas de banho que deixam o visual leve e protegem a criança depois de um banho de mar. Por isso, opte por modelos que permitam que a menina brinque na praia e se divirta.

Agora que você conhece diferentes combinações de looks para meninas, não deixe de vestir a sua criança com peças de roupas confortáveis e elegantes, garantindo muito estilo desde a infância.