Conheça as funcionalidades das peças dos jogos de jantar

Saiba como escolher as peças adequadas para cada momento.

Os jogos de jantar são muito procurados por quem deseja adquirir peças com múltiplas funções em um só produto. Além da praticidade oferecida pelos aparelhos de jantar, é possível optar por peças que possuam um estilo que converse com a decoração da cozinha, tornando o momento das refeições mais sofisticado e bonito.

Pratos fundos, rasos, de sobremesa, pires e xícaras. Você sabe qual é a função dos principais itens que compõem um aparelho de jantar? Adiante, falaremos separadamente de cada um desses elementos.

Prato fundo

Os pratos fundos fazem parte da composição da mesa em refeições, como o almoço e o jantar. Essa peça deve se fazer presente conforme o tipo de prato servido naquela ocasião.

Sopas, caldos e massas devem ser servidos nesse tipo de prato, tendo em vista que o seu design auxilia no momento de consumir a refeição sem haver nenhum imprevisto com os alimentos. Pratos com carnes e peixes ensopados também se adequam melhor a esse estilo de prato.

Para quem mora sozinho, é necessário possuir ao menos 4 pratos fundos. A necessidade de mais unidades aumenta conforme o número de pessoas que moram na casa.

Prato raso

O prato raso é a peça mais usada dos aparelhos de jantar, isso porque as principais refeições podem ser servidas nesse prato. Seja em um almoço de família, seja em um evento com mais convidados, o prato raso é o protagonista do jogo de jantar, servindo como suporte para o prato principal da refeição.

Por conta dessa funcionalidade, é recomendado que os pratos rasos sejam comprados sempre em maior quantidade. Para quem mora sozinho, é adequado ter ao menos seis unidades desse estilo de prato disponíveis.

Prato de sobremesa

Como o próprio nome já indica, os pratos de sobremesa são ideais para servir doces após as refeições ou algum aperitivo no café da tarde. Além disso, esse tipo de prato também pode estar presente em outros momentos. O prato de sobremesa pode servir como suporte para entradas menores nas principais refeições ou para servir a salada de forma separada do prato principal.

Por possuir múltiplas funcionalidades, também é recomendado que haja pelo menos seis unidades desse prato na casa de quem mora sozinho. O número pode aumentar para quem recebe muitos convidados ou mora em mais pessoas.

Pires

A principal função dos pires é servir como suporte para as xícaras, evitando que o conteúdo suje a mesa. Por ter um tamanho reduzido, os pires não são muito usados para colocar alimentos, mas é possível acrescentar um biscoito ou torrada de tamanho pequeno ao lado da xícara, acompanhando o café ou o chá servido.

Para esse item, é recomendado que haja ao menos quatro unidades disponíveis para quem mora sozinho.

Xícaras

A xícara pode ser usada para servir bebidas quentes ou frias e geralmente faz parte da composição das mesas de café da tarde. Para servir chás e cafés, essa é a peça mais adequada do aparelho de jantar. Assim como os pires, recomendamos que estejam disponíveis ao menos quatro unidades desta peça.

Funcionalidade e estilo

Agora que você já conhece as funções das principais peças que compõem um aparelho de jantar, é preciso ter em mente que existem opções com uma variedade maior ou menor do que a citada disponíveis para compra no mercado.

Outro ponto que deve ser considerado é o estilo das peças. Na hora de comprar copos, talheres e outros itens que vão à mesa, é importante seguir o mesmo estilo utilizado nos pratos, xícaras e pires. Dessa forma é possível construir uma mesa funcional e bonita para as refeições entre amigos e família.