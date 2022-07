Marketing de Conteúdo: o que é, quais os benefícios e por onde começar?

Você já ouviu falar em marketing de conteúdo? Dentro do universo digital, essa é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais valor no mercado.

Uma vez que ela tem se mostrado uma ferramenta que pode trazer diversos benefícios a companhia ou empresa que decide usá-la.

Isso porque, essa estratégia se baseia na produção de conteúdo que, quando feito adequadamente, baseado em informações relevantes e de acordo com gostos e peculiaridades da persona, pode trazer clientes com um baixo valor de aquisição.

Dessa forma, ainda por cima, quando a companhia consegue integrar o marketing de conteúdo com outras ferramentas, como por exemplo o sistema crm, os benefícios e ganhos podem ficar ainda maiores.

Desse modo, se você gostou da ideia, confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o marketing de conteúdo, bem como as principais estratégias e benefícios que podem ser colhidos através dessa modalidade.

O que é Marketing de Conteúdo?

Assim como já dito anteriormente, o marketing de conteúdo nada mais é do que uma área do meio digital que utiliza como principal ferramenta um conteúdo produzido virtualmente.

Ou seja, se você tem uma companhia de cosméticos para cabelos cacheados, seu público-alvo naturalmente serão mulheres e homens que possuem esse tipo de cabelo.

Dessa forma, para além de utilizar um sistema crm vendas, é possível criar um blog, por exemplo, e começar a produzir conteúdo de interesse desse público com foco em seus produtos.

Em suma, um exemplo é produzir um texto sobre formas de finalização do cabelo crespo ou cacheado.

Sendo assim, seu público chegará até você de forma despretensiosa, acreditando que está lá por uma dúvida pessoal, buscando resolver ou entender melhor uma questão.

Além disso, com um conteúdo bem realizado, além de tirar a dúvida do cliente, criando uma imagem no mercado de autoridade no assunto, é possível apresentar seus produtos e serviços de forma a conduzir seu público pelo pipeline de vendas ou funil de vendas.

Quais os benefícios?

Assim como foi possível visualizar anteriormente, o marketing de conteúdo é uma ótima ferramenta de marketing digital e pode trazer consigo diversos benefícios, como por exemplo:

Aumento da aquisição de clientes;

Diminuição do custo da aquisição de clientes;

Fidelização do cliente a sua marca;

Aumento do número de vendas;

Criação de uma imagem forte no mercado.

Em resumo, é possível afirmar que o investimento no marketing de conteúdo ou em uma de suas estratégias, como por exemplo o app funil de vendas, definitivamente não é um investimento perdido.

Isso porque, uma vez realizado da forma correta, essas estratégias só têm a agregar valor a sua marca.

Outra questão a se levar em consideração é que, com a sociedade cada vez mais virtual, deixar de aplicar estratégias de marketing digital é simplesmente inconcebível para uma empresa que almeja o sucesso.

Por onde começar?

Apesar de parecer algo difícil, aplicar o marketing de conteúdo, ou até mesmo fazer uma integração com outras ferramentas que sua companhia pode já usar, como por exemplo o crm gratuito, não é algo tão complexo.

Em suma, você pode começar aprendendo um pouco mais, ou seja, buscando por cursos profissionalizantes e até mesmo pesquisas mais aprofundadas sobre como aplicar as estratégias do marketing de conteúdo.

Dessa forma, ao se sentir mais preparado, é necessário construir o terreno em sua companhia, o que muitas vezes significa criar um departamento de marketing, por exemplo, com uma equipe preparada para isso.

Portanto, após entender melhor as estratégias, tendo conhecimento especializado sobre o mercado em que atua, bem como o seu público-alvo, entendendo suas preferências, gostos e perfis, basta escolher uma plataforma para produzir o seu conteúdo.

Isso porque, dentro da web, é possível produzir conteúdo de diversas maneiras em várias plataformas.

Porém, vale lembrar que, na hora de escolher o formato ou plataforma é preciso fazer essa escolha se baseando no perfil de seu público alvo, sempre.

Outra dica importante é na hora de realizar o conteúdo. Ele precisa se ater às normas SEO para que ele possa se destacar e chegar até as pessoas que você almeja atingir de fato.

Isso fará com que a empresa consiga atingir suas metas e benefícios estipulados rumo ao sucesso.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Markplan, site voltado

para a veiculação de conteúdos relevantes sobre estratégias de negócios, pensados para abranger informações e novidades relacionadas aos maiores segmentos empresariais.

Imagem de Diggity Marketing por Pixabay