NESTA SEXTA FEIRA O SESC RECEBE A BANDA THE THUNDERSHEADS

A cidade de São Jose dos Campos, recebe nessa sexta feira a Banda de Blues THE THUNDERHEADS TRIO, da qual são inspirados na tradição do BLUES e ROCK dos anos 50 e 60. O Trio THE THUNDERHEADS é a Banda de apoio do bluesman Paulo Meyer a mais de 15 anos, e agora esta lançando o Projeto PR BLUES SESSIONS, com a proposta de experimentar novas formas musicais para expressar o BLUES e suas vertentes, sempre com um convidado especial para compartilhar o palco em suas apresentações musicais.

THE THUNDERHEADS

A Banda é formada por :



Paulo Resende – Bateria

Caio Góes – Baixo

Marcelo Watanabe – Guitarra e Voz

Ivan Marcio – Gaita e Voz (Convidado)

Um evento para toda família se divertir e abastecer-se de cultura!

SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Av. Dr. Adhemar de Barros, n 999 – São José dos Campos

Grátis – Vagas Limitadas

Retirada de ingressos a partir das 18h